Обсуждалось сотрудничество в области чистой энергетики, транспорта и охраны окружающей среды

Международная медиа-сеть TV BRICS | 16 января 2024 года

Министр финансов Мохамед Мааит провел встречу с вице-президентом Нового банка развития (НБР) БРИКС Владимиром Казбековым и сопровождающей его делегацией. Они обсудили проекты в области чистой энергетики, транспорта, социальной защиты и защиты окружающей среды.

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В ходе встречи Мааит выразил намерение выпустить облигации в местных валютах в странах-членах НБР. Он подчеркнул, что Египет стремится к стратегическому и устойчивому партнерству с банком БРИКС. Основная цель – привлечь больше инвестиций, которые поддержат усилия государства по созданию более устойчивой и инклюзивной системы развития, сообщает Daily News Egypt, партнер телеканала TV BRICS.

Мааит подчеркнул многообещающие возможности сотрудничества в области чистой энергии, транспорта, социальной защиты, экологических проектов, информационной инфраструктуры, водоснабжения и санитарии. Он также отметил, что обширный финансовый потенциал НБР и передовой международный опыт смогут удовлетворить потребности Египта в области развития.

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Министр подчеркнул, что правительство Египта готово участвовать в текущих обсуждениях стратегий экономического развития и находить более перспективные инвестиционные возможности, тем самым предоставляя доступное финансирование развития частному сектору. Частный сектор считается движущей силой устойчивого восстановления и роста экономики. Особую роль играют меры поддержки, такие как налоговые и таможенные льготы, поощрение инвестиций.