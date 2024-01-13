Депутат Европарламента задумал применить статью 7 и приостановить право голоса Виктора Орбана, чтобы гарантировать продолжение блоком поддержки Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Будапеште

Около 120 членов Европейского парламента в Страсбурге подписали петицию о лишении Венгрии права голоса в Европейском Союзе, сообщил в пятницу влиятельный финский депутат Европарламента. Статья 7 позволяет блоку отстранить члена за «постоянное нарушение» таких ценностей блока, как права человека, демократия, равенство и верховенство закона. Если треть членов Европейской комиссии и большинство в две трети парламента, состоящего из 705 членов, согласятся, «квалифицированное большинство» может приостановить права члена, включая право голоса в Европейском совете.

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Депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа запустил петицию ранее на этой неделе и на данный момент собрал 120 подписей, сообщил он в пятницу в X (ранее Twitter). Сарвамаа обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что он держит ЕС «заложником» помощи Украине, и заявил, что лишение его прав было «единственным способом защитить ценности Европейского Союза и обеспечить функционирование процессов принятия решений». в блоке.

«Это также станет сигналом всем государствам-членам, что ЕС не потерпит никакого отступления от верховенства закона или нарушения принципа искреннего сотрудничества», — сказал он. «Наша главная задача — защитить европейский образ жизни и демократию». Хотя текст самой резолюции против Орбана все еще обсуждается, Сарвамаа заявил, что «весьма вероятно» , что статья 7.2 «будет включена в ту или иную форму». Это положение ни разу не применялось в истории блока.

Инициатива Сарвамаа возникла, когда ЕС и Орбан обсуждали способ разблокировать пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро (54,6 миллиарда долларов). В пятницу Financial Times сообщила , что блок готов принять предложение Орбана о проведении ежегодной оценки. Брюссель также выделил 10 миллиардов евро на финансирование Будапешта, которое он удерживал.

Орбан открыто критиковал политику ЕС в отношении Украины, настаивая на том, что Европа должна работать ради мира, а не безоговорочно поддерживать Киев в конфликте с Москвой. Его правительство отказалось отправлять оружие в Украину или разрешить его транзит через Венгрию. Поскольку в июле Будапешт примет на себя ротационное председательство в Европейском совете, Орбан может даже стать исполняющим обязанности президента , чего Брюссель «отчаянно» хочет избежать, согласно Politico.

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«Прежде всего, мы хотим сохранить способность ЕС принимать решения в эти трудные времена, когда необходимы совместные решения, например, для поддержки Украины», — заявил Сарвамаа в своем заявлении ранее на этой неделе. Он отметил, что Орбан больше не может рассчитывать на поддержку Польши – где недавно к власти пришло новое пробрюссельское правительство – и может обратиться к Словакии или Нидерландам, которые недавно избрали популистов.