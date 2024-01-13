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BulgarNews
Количество автомобилей на новых источниках энергии в Китае превысило 20 миллионов
За год было зарегистрировано 7,43 млн новых автомобилей на зелёной энергии

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11 января Министерство общественной безопасности Китая опубликовало последние статистические данные. Количество транспортных средств достигло 435 миллионов, в том числе 336 миллионов автомобилей. Насчитывается 523 миллиона водителей транспортных средств, в том числе 486 миллионов авто-владельцев.

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По состоянию на конец 2023 года количество новых автомобилей на зелёных источниках энергии в стране достигло 20,41 млн, что составляет 6,07% от общего количества автомобилей, из них чисто электромобили - 15,52 млн, что составляет 76,04% от количества автомобилей на новых источниках энергии. В 2023 году было зарегистрировано 7,43 млн новых электромобилей, что составит 30,25% от количества вновь зарегистрированных автомобилей — такое увеличение до 7,43 миллиона автомобилей в 2023 году демонстрирует тенденцию быстрого роста.

В 2023 году по всей стране вообще было зарегистрировано 34,8 миллиона автомобилей, что на 16 000 автомобилей больше, чем в 2022 году, или на 0,05%. Из них вновь зарегистрировано 24,56 млн автомобилей, что на 1,33 млн автомобилей или 5,73% больше, чем в 2022 году. С 2014 года количество новых регистраций превышает 20 млн автомобилей уже 10 лет подряд.

По состоянию на конец 2023 года количество водителей автотранспорта в стране достигло 523 млн человек, из них 486 млн – автомобилисты, что составляет 92,92% от общего числа водителей. В 2023 году по всей стране будет 24,29 миллиона новых водителей, получивших лицензию. 1,4 миллиона человек получили права на вождение легковых тягачей с прицепом (C6), что способствует развитию новых форматов автодомового туризма.

В стране 94 города с более чем 1 миллионом автомобилей, увеличение на 10 городов по сравнению с 2022 годом, из них 43 города имеют более 2 миллионов автомобилей, 25 городов имеют более 3 миллионов автомобилей, Чэнду, Пекин, Чунцин, Шанхай, Сучжоу и т. д. В 5 городах имеется более 5 миллионов автомобилей.

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В 2023 году департаменты общественной безопасности и регулирования дорожного движения по всей стране обработали в общей сложности 34,15 миллиона регистраций передачи транспортных средств. Из них зарегистрировано 31,87 млн передач автомобилей, что составляет 93,32%. Министерство общественной безопасности совместно с Министерством торговли и другими ведомствами запустило ряд реформ, направленных на упрощение регистрации межрегиональных сделок, чтобы лучше стимулировать обращение подержанных автомобилей. С 2020 года количество регистраций сделок с подержанными автомобилями по всей стране четыре года подряд превышает количество регистраций новых автомобилей.

#автомобили #китайская народная республика #зелёная энергия
Источник: tvbrics.com
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