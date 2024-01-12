Экспорт древесины в Китай не приведет к вырубке лесов в Сибири, заверили в лесном ведомстве.

Рабочий сажает деревья в лесу в России. © Сергей Кузнецов

Россия не потеряет свою сибирскую тайгу из-за экспорта древесины в Китай, поскольку деревьев сажают больше, чем вырубают, заявили в лесном управлении. В интервью в среду Иван Советников, глава Федерального агентства лесного хозяйства России, отверг идею о том, что Китай вырубит сибирские леса, как «миф». Эта идея уже много лет циркулирует среди россиян, чему способствуют сообщения о незаконных вырубках и высоких темпах вырубки лесов. Китай был крупнейшим импортером древесины у своего северного соседа.

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«Ежегодно в России можно заготавливать около 600 миллионов кубометров древесины. В среднем ежегодно заготавливают около 200 миллионов, это менее трети от утвержденного количества», — пояснил Советников.

Леса являются возобновляемым природным ресурсом, и за последние несколько лет в стране было посажено больше деревьев, чем вырублено, добавил он. Советников прокомментировал разворот внешней торговли Москвы на Восток в последние два года из-за санкционной кампании, которую возглавляют США и ЕС. Чиновник признал, что экспорт древесины в Китай вырос, и охарактеризовал это развитие как положительную тенденцию, ставшую реакцией на изменения в мировой торговле и логистике.

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По официальным данным, экспорт древесины из России в прошлом году снизился на 7% до 25 млн кубометров, а доля азиатских покупателей подскочила на 12%. Китай традиционно остается основным импортером древесины из России. Сибирь, простирающаяся через азиатскую часть России, является домом для огромного смешанного леса, занимающего сотни тысяч квадратных километров, в том числе вдоль границы с Китаем.