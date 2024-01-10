И демонстрируют стабильный рост в течение года

Государственное валютное управление Китайской Народной Республики обнародовало ситуацию с валютными резервами в конце декабря 2023 года. Данные показали, что масштабы валютных резервов Китая неуклонно росли в течение года.

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Последние данные Государственного валютного управления показывают, что по состоянию на конец декабря 2023 года валютные резервы Китая составляли 3 триллиона 238 миллиардов долларов США, что на 66,2 миллиарда долларов США больше, чем в конце ноября 2023 года – увеличение на 2,1%, по сравнению с концом ноября 2023 года. По сравнению с концом декабря 2022 года валютные резервы КНР выросли на 110,3 миллиарда долларов США – увеличившись на 3,5% за 2023 год. Динамика показывает, что валютные резервы Китая стабильно росли в течение всего года.

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Уполномоченный, отвечающий за Государственное валютное управление, заявил, что в настоящее время экономика Китая продолжает восстанавливаться и улучшаться, а высококачественное развитие уверенно продвигается, что обеспечит поддержку для укрепления базовой стабильности масштаба валютных резервов.