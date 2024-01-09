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BulgarNews
Африканский союз наметил основные планы развития до 2063 года
Новые инициативы обладают потенциалом для продвижения африканских экономик к новым высотам

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Африканский союз – межправительственная организация, в которую входят 55 стран Африканского континента. Африканский союз призван способствовать развитию политических и экономических связей между африканскими государствами, защите прав человека, борьбе с преступностью и терроризмом, упрощению визового режима и устранению других барьеров в отношениях между странами.

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Событием принципиального значения стало создание Африканской континентальной зоны свободной торговли (АфКЗСТ). Эта инициатива включена в Повестку дня на период до 2063 года и представляет собой важный шаг на пути к объединению экономик континента. Африканская континентальная зона свободной торговли (АфКЗСТ) создавалась как эффективный инструмент экономического развития Африки.

Инициатива АфКЗСТ по управляемой торговле (GTI) является новейшей разработкой для стимулирования торговли на африканском континенте. Восемь стран-участниц GTI выполнили минимальные требования тарифной сетки и правил происхождения АфКЗСТ: Камерун, Египет, Гана, Кения, Маврикий, Руанда, Танзания и Тунис. Эти страны представляют разные регионы Африки, что говорит об инклюзивности и стратегической важности сотрудничества.

Кроме того, акцент в повестке дня на период до 2063 года сделан на укреплении сотрудничества между Африкой и Китаем. Важную роль в китайской политике играет Форум китайско-африканского сотрудничества (FOCAC), созданный в 2000 году. Конференции или саммиты форума проводятся раз в три года. Китай подводит итоги сотрудничества за последние три года и объявляет о новой программе сотрудничества с Африкой.

Договоренности, достигнутые по итогам форума, свидетельствуют об углублении сотрудничества между Африкой и Китаем в различных отраслях. Это сотрудничество отражает совпадение целей Повестки дня и смену приоритетов в китайско-африканских отношениях.

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В течение следующего десятилетия ожидается несколько ключевых событий:

  • Содействие торговле и взаимосвязанности в рамках GTI, что, вероятно, приведет к увеличению торговли между африканскими странами. Это может стимулировать экономический рост, создание рабочих мест и сокращение бедности;
  • Увеличение внутриафриканской торговли, что будет способствовать увеличению спроса на различные товары и услуги на континенте. Этот спрос стимулирует индустриализацию в Африке, снижая её зависимость от экспорта сырьевых товаров;
  • GTI могла бы стать важным шагом на пути к глубокой региональной интеграции. Устранив торговые барьеры и улучшив инфраструктуру, африканские страны смогут более тесно сотрудничать в различных областях;
  • Успех GTI и Африканского континентального соглашения о свободной торговле может усилить глобальное влияние Африки и сделать ее более привлекательным местом для инвестиций. Это, в свою очередь, может привести к увеличению прямых иностранных инвестиций и улучшению партнерских отношений с крупнейшими экономиками, включая Китай.
#экономика #африка #союз
Источник: tvbrics.com
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