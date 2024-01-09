Титов настаивает, что вместо этого РФ намерена расширять сотрудничество с Глобальным Востоком и Югом

Россия твердо нацелена на переориентацию торговли и делового сотрудничества на Глобальный Восток и Юг, а не на Запад, заявил в интервью уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов. По словам чиновника, разворот страны от Запада – это не политическое решение и не что-то, «сделанное от злобы или по злому умыслу», а курс, выбранный из чисто экономических соображений.

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«Просто Запад – это уже закрытая глава. Это, если хотите, пережиток прошлого для человечества. Будущее за Востоком, так называемым глобальным Югом», — заявил Титов, добавив, что вряд ли РФ в будущем будет стремиться к экономическому сотрудничеству со странами Запада. «Вы знаете, даже если мы представим, что Вашингтон и Брюссель завтра снимут все санкции с России [в связи с конфликтом на Украине] и снова протянут нам руку, мы больше никогда не обратимся к Западу. Возврата не будет. И не только потому, что их действия в отношении России были неприемлемы», — сказал он.

Восточные страны динамично развиваются, обладают мощными ресурсами человеческого капитала и являются местом, где разрабатываются новейшие технологии, пояснил Титов. «И именно здесь находятся наши друзья, те, кто хочет не просто дружить, а развивать торгово-экономические отношения с Москвой», — заключил он.

В последние годы Россия неуклонно расширяет связи со странами Глобального Востока и Юга, и этот процесс значительно ускорился и разросся в связи с конфликтом на Украине и последовавшими за ним западными санкциями против Москвы. В прошлом году Россия перенаправила большую часть своего энергетического экспорта в Азию, став крупнейшим поставщиком нефти как в Китай, так и в Индию.

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