Замглавы Центробанка Ирана Карими сообщил, что официально могут совершать прямые транзакции без клиринга.

ФОТО: Рафаэль Энрике

Исламская Республика Иран и Российская Федерация официально перешли от системы финансового клиринга SWIFT к механизму прямых межбанковских переводов, заявил заместитель главы Центрального Банка Ирана (CBI).

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Карими заявил иранскому государственному телевидению в воскресенье, что система позволяет компаниям в обеих странах торговать в своих национальных валютах вместо использования доллара или евро, сообщает информационное агентство Fars.

«Мы связали сети финансовой корреспонденции двух стран», — пояснил он. «Это означает, что банки наших двух стран больше не нуждаются в том, чтобы Швейцария общалась друг с другом, и коммерческие банки обеих стран могут устанавливать друг с другом брокерские отношения. [Иранский] экспортер теперь может взимать с российской стороны плату в риалах и получать от нее деньги через российские банки в Иране», — добавил Карими, отметив, что система также позволяет осуществлять платежи в российских рублях.

Бельгийская система обмена сообщениями SWIFT представляет собой высокозащищенную банковскую систему обмена сообщениями, которая позволяет осуществлять финансовые переводы по всему миру. Несмотря на то, что ряд стран имеют свои собственные системы обмена сообщениями, большинство глобальных транзакций по-прежнему проводятся через SWIFT. В прошлом году ключевые российские банки были отключены от сети в рамках санкций, связанных с конфликтом на Украине.

Западные ограничения вынудили Россию активно продвигать свою внутреннюю платежную систему СПФС, впервые введенную, когда США ввели санкции против страны в 2014 году, в качестве альтернативы SWIFT. По состоянию на первое полугодие прошлого года в системе, которая облегчает обмен финансовыми сообщениями между банками внутри страны и за рубежом, участвовало 514 человек, в том числе 131 иностранная организация из 15 стран.

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Иран и Россия стали мишенью западных санкций. Впервые страны заявили о планах отказаться от западных валют во взаиморасчетах и использовать альтернативные финансовые системы в торговле в 2022 году. Во время встречи глав центральных банков двух стран в конце прошлого месяца Тегеран и Москва подписали соглашение, которое формализовало это стремление.