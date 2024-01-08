40-я антарктическая экспедиция

40-я антарктическая экспедиция Китая успешно развернула глубоководные экологические подводные аппараты в море Амундсена, что также является первым случаем, когда Китай применил экологические подводные аппараты в полярных регионах.

реклама

Ван Цзиньхуэй (Wang Jinhui), заместитель руководителя экспедиционной группы, сообщил, что основные экологические датчики этого набора погружных целей полагаются на независимые научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты для долгосрочного обнаружения верхнеморского криля с помощью оптических и акустических методов. Погружной стандарт находится на глубине около 3000 метров, и его планируется разместить в течение одного года, он будет собирать долгосрочные серии данных о криле и связанных с ними экологических параметрах.

Сообщается, что развертывание этого комплекта экологических подводных аппаратов поможет лучше понять сезонные характеристики распределения антарктического криля, проанализировать состояние основных биологических популяций в Антарктиде и потенциальное влияние изменения климата на фоне глобального потепления, а также обеспечит научную основу для защиты морской экологии Антарктики.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

40-я антарктическая экспедиция Китая организована Министерством природных ресурсов Китая и планирует использовать «Снежного дракона» и «Снежного дракона-2» и различные исследовательские станции для проведения серии комплексных исследований и мониторинга, а также для изучения роли Антарктиды в глобальном изменении климата.