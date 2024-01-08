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BulgarNews
Стартует американский космический корабль, первым приземлившийся на Луну со времен «Аполлона»
НАСА заплатило стартапу всего $108 млн (85 млн фунтов стерлингов) за пять научных инструментов, которые будут доставлены на Луну, что составляет лишь малую часть стоимости запуска собственной миссии

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Иллюстрация, изображающая лунный посадочный модуль «Перегрин» на поверхности Луны

Новая эра коммерческих миссий на Луну должна начаться сегодня, когда НАСА делает ставку на поездку на непроверенном частном лунном посадочном модуле - наряду с человеческими останками и маркетинговым ходом производителя спортивных напитков. Peregrine Mission-1 станет первым американским космическим аппаратом с целью посадки на Луну со времен «Аполлона-17» в 1972 году.

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А вот роботизированный посадочный модуль, размером с садовый сарай, будет находиться под контролем американской компании Astrobotic. НАСА заплатило стартапу всего 108 миллионов долларов (85 миллионов фунтов стерлингов) за пять научных инструментов, которые будут доставлены на Луну, что составляет лишь малую часть стоимости запуска собственной миссии.

Лунный посадочный модуль «Перегрин»

Крис Калберт (Chris Culbert), возглавляющий программу NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), сказал, что первый полет положит начало более частым и экономичным частным полетам на поверхность Луны. «Высадка на Луну чрезвычайно сложна, и успех не может быть гарантирован», — сказал он. «Но эти компании технически строги и очень хорошо разбираются в бизнесе. Они находчивы и целеустремленны».

Джон Торнтон (John Thornton), глава Astrobotic, поблагодарил NASA за то, что оно «бросило кости для рекламы». Бюджет миссии ограничен. Чтобы сократить расходы, Peregrine стартует с мыса Канаверал во Флориде в рамках первого испытательного полета ракеты Vulcan Centaur, построенной United Launch Alliance.

Лунный посадочный модуль «Сапсан» готовится к капсулированию в полезной нагрузке

Стартовое окно открывается в 7:18 утра по британскому времени с хорошим прогнозом погоды. Высадка запланирована на 23 февраля. Один из научных приборов NASA на борту был разработан в Открытом университете Великобритании. Он будет использоваться для изучения тонкой атмосферы Луны и движения молекул воды.

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Доктор Симеон Барбер (Simeon Barber), который возглавлял проектную группу, сказал, что работа над частной миссией сильно отличалась от предыдущих проектов с космическими агентствами. «Во время пандемии нам пришлось разработать инструмент чуть более чем за год, — сказал он в интервью Sky News. Этого не произошло бы при старом способе разработки космических приборов. «Но это позволяет вам взять на себя немного больше риска и сделать большие шаги вперед».

#наса #луна #космический корабль
Источник: news.sky.com
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