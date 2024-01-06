«Жизнь среди животных более милосердна, чем то, что мы получаем от военных самолетов в небе»

Львы в клетке в зоопарке в Рафахе на юге сектора Газа, где нашли убежище перемещенные палестинцы

В зоопарке в Рафахе, на юге сектора Газа, десятки обездоленных палестинцев прячутся между клетками, в которых содержатся голодающие обезьяны, попугаи и львы, и конца израильскому наступлению на анклав не видно. Большинство из 2,3 миллиона жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома из-за атак израильских военных с воздуха, суши и моря, а также принудительной эвакуации, и большая часть территории была превращена в руины. Многие бежали в уже переполненный Рафах, ища безопасности в переполненных лагерях и разбивая палатки на углах улиц.

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В частном зоопарке, которым управляет семья Гомаа, рядом с клетками установлен ряд пластиковых палаток, а белье развешивается на веревках между пальмами. Неподалеку рабочий пытался накормить слабую обезьяну ломтиками помидоров с рук. Многие люди в зоопарке являются членами большой семьи Гомаа, которые жили в разных частях анклава до того, как конфликт разрушил их дома.

«Есть много семей, которые были полностью уничтожены. Сейчас вся наша семья находится в этом зоопарке", - сказал Адель Гомаа, бежавший из города Газа. «Жизнь среди животных более милосердна, чем то, что мы получаем от военных самолетов в небе».

На прошлой неделе при поддержке Организации Объединенных Наций был опубликован доклад, в котором содержится предупреждение о том, что Газа находится под угрозой голода, поскольку все население сталкивается с кризисным уровнем голода. Израиль прекратил импорт продовольствия, медикаментов, электроэнергии и топлива в Газу, когда в октябре начался нынешний конфликт.

Несмотря на то, что сейчас он позволяет некоторым гуманитарным организациям ввозиться в сектор Газа, проверки безопасности, узкие места в доставке и трудности с перемещением по завалам зоны боевых действий препятствуют поставкам. Многие палестинцы говорят, что едят не каждый день.

Перемещенная палестинская семья укрывается возле клетки для животных в частном зоопарке в Рафахе

Для львов, обезьян и попугаев, содержащихся в клетках, в зоопарке, которым управляет семья Гомаа, практически нет еды и медицинской помощи

Мужчина держит обезьяну, умершую от голода в зоопарке

Четыре обезьяны уже умерли, а пятая теперь настолько слаба, что даже не может прокормить себя, когда есть еда, сказал владелец зоопарка Ахмед Гомаа

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Он также боится за двух своих львят. «Мы кормим их сухим хлебом, размоченным в воде, только для того, чтобы они оставались в живых. Ситуация трагическая»