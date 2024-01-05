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Microsoft добавляет новую кнопку чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) на некоторые клавиатуры Windows, чтобы пользователям было легче принять участие в том, что компания назвала «трансформацией ИИ». Начиная с этого месяца, некоторые персональные компьютеры с операционной системой Windows 11 будут иметь переработанные клавиатуры с «клавишей Copilot», которая запускает компаньона Microsoft в области искусственного интеллекта, сообщил Юсуф Мехди, исполнительный вице-президент Microsoft и директор по потребительскому маркетингу.
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Новая клавиша знаменует собой первый крупный редизайн клавиатуры ПК с Windows почти за три десятилетия, «делая 2024 год годом ПК с искусственным интеллектом», по словам Мехди. «Почти 30 лет назад мы ввели клавишу Windows в клавиатуру ПК, которая позволила людям во всем мире взаимодействовать с Windows», — сказал руководитель. «Мы рассматриваем это как еще один переломный момент в нашем путешествии с Windows, где Copilot станет точкой входа в мир искусственного интеллекта на ПК».
Кнопка Copilot будет представлена на технологической выставке CES в Лас-Вегасе в конце этого месяца, хотя Microsoft не сообщила, какие производители компьютеров добавят кнопку Copilot. Компания заявила, что ключ, как ожидается, станет доступен пользователям в конце этого месяца на некоторых из ее собственных устройств, включая предстоящие устройства Surface.
Стремление Microsoft расширить возможности искусственного интеллекта для пользователей ПК произошло после того, как The New York Times подала иск против OpenAI и Microsoft, утверждая, что компании использовали контент Times для обучения моделей искусственного интеллекта без разрешения, нарушая при этом авторские права издания. Microsoft инвестировала в OpenAI, и эти две компании имеют тесные отношения.