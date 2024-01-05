Microsoft добавила новую кнопку AI Copilot на клавиатуры Windows, что стало первым изменением устройства за 30 лет

Клавиша Copilot является первым крупным изменением в клавиатурах Microsoft PC с тех пор, как клавиша Windows была добавлена в 1990-х годах. (Майкрософт)

Microsoft добавляет новую кнопку чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) на некоторые клавиатуры Windows, чтобы пользователям было легче принять участие в том, что компания назвала «трансформацией ИИ». Начиная с этого месяца, некоторые персональные компьютеры с операционной системой Windows 11 будут иметь переработанные клавиатуры с «клавишей Copilot», которая запускает компаньона Microsoft в области искусственного интеллекта, сообщил Юсуф Мехди, исполнительный вице-президент Microsoft и директор по потребительскому маркетингу.

реклама

Новая клавиша знаменует собой первый крупный редизайн клавиатуры ПК с Windows почти за три десятилетия, «делая 2024 год годом ПК с искусственным интеллектом», по словам Мехди. «Почти 30 лет назад мы ввели клавишу Windows в клавиатуру ПК, которая позволила людям во всем мире взаимодействовать с Windows», — сказал руководитель. «Мы рассматриваем это как еще один переломный момент в нашем путешествии с Windows, где Copilot станет точкой входа в мир искусственного интеллекта на ПК».

Microsoft добавляет новую кнопку на клавиатуры своих ПК, чтобы расширить возможности пользователей по использованию чат-бота с искусственным интеллектом. (Майкрософт)

Кнопка Copilot будет представлена на технологической выставке CES в Лас-Вегасе в конце этого месяца, хотя Microsoft не сообщила, какие производители компьютеров добавят кнопку Copilot. Компания заявила, что ключ, как ожидается, станет доступен пользователям в конце этого месяца на некоторых из ее собственных устройств, включая предстоящие устройства Surface.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Стремление Microsoft расширить возможности искусственного интеллекта для пользователей ПК произошло после того, как The New York Times подала иск против OpenAI и Microsoft, утверждая, что компании использовали контент Times для обучения моделей искусственного интеллекта без разрешения, нарушая при этом авторские права издания. Microsoft инвестировала в OpenAI, и эти две компании имеют тесные отношения.