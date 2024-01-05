Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
BulgarNews
Клавиатуры Microsoft PC получили первое изменение с момента добавления кнопки Windows в 1990-х годах
Microsoft добавила новую кнопку AI Copilot на клавиатуры Windows, что стало первым изменением устройства за 30 лет

реклама

Клавиша Copilot является первым крупным изменением в клавиатурах Microsoft PC с тех пор, как клавиша Windows была добавлена в 1990-х годах. (Майкрософт)

Microsoft добавляет новую кнопку чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) на некоторые клавиатуры Windows, чтобы пользователям было легче принять участие в том, что компания назвала «трансформацией ИИ». Начиная с этого месяца, некоторые персональные компьютеры с операционной системой Windows 11 будут иметь переработанные клавиатуры с «клавишей Copilot», которая запускает компаньона Microsoft в области искусственного интеллекта, сообщил Юсуф Мехди, исполнительный вице-президент Microsoft и директор по потребительскому маркетингу.

реклама

Новая клавиша знаменует собой первый крупный редизайн клавиатуры ПК с Windows почти за три десятилетия, «делая 2024 год годом ПК с искусственным интеллектом», по словам Мехди. «Почти 30 лет назад мы ввели клавишу Windows в клавиатуру ПК, которая позволила людям во всем мире взаимодействовать с Windows», — сказал руководитель. «Мы рассматриваем это как еще один переломный момент в нашем путешествии с Windows, где Copilot станет точкой входа в мир искусственного интеллекта на ПК».

Microsoft добавляет новую кнопку на клавиатуры своих ПК, чтобы расширить возможности пользователей по использованию чат-бота с искусственным интеллектом. (Майкрософт)
Кнопка Copilot будет представлена на технологической выставке CES в Лас-Вегасе в конце этого месяца, хотя Microsoft не сообщила, какие производители компьютеров добавят кнопку Copilot. Компания заявила, что ключ, как ожидается, станет доступен пользователям в конце этого месяца на некоторых из ее собственных устройств, включая предстоящие устройства Surface.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Стремление Microsoft расширить возможности искусственного интеллекта для пользователей ПК произошло после того, как The New York Times подала иск против OpenAI и Microsoft, утверждая, что компании использовали контент Times для обучения моделей искусственного интеллекта без разрешения, нарушая при этом авторские права издания. Microsoft инвестировала в OpenAI, и эти две компании имеют тесные отношения.

#microsoft #windows #copilot #изменение
Источник: foxbusiness.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Одну из самых больших в мире плотин построят при помощи 3D-принтера
+
Аналитики Army Recognition: сбить российский «Кинжал» пока невозможно даже теоретически
4
Космический аппарат «Juno» передал на Землю уникальные изображения спутника Юпитера Ио
3
Анонсирован Samsung Galaxy S24, который станет первым смартфоном оснащенным Galaxy AI
3
ИИ создал инновационный антибиотик впервые за более чем 60 лет
8
Представитель Белого дома лично позвонил в ASML и запретил продавать в Китай новые литографы
9
Китай запустил крупный завод с уникальной технологией производства этанола
5
Mysl Polska: 2 взвода ЗРК NASAMS оказались уничтожены "Кинжалами"
1
Согласно утечкам, видеоядро Ryzen 8600G обходит в тестах видеоадаптер Nvidia GeForce GTX 1060
5
Китай возглавит развитие полупроводниковой промышленности, построив 18 новых заводов в 2024 году
9
«Мальчик и птица» Миядзаки установил рекорд для аниме в России
+
Изобретён «молекулярный отбойный молоток» для борьбы с раком
+
Станции зарядки Tesla оказались не готовы к появлению Cybertruck
+
Завершены испытания и монтаж самого длинного наземно-подводного силового кабеля
+
Сэм Бэнкман-Фрид, До Квон и Алекс Машинский могут отправиться за решетку в 2024 году
+
Новые аргентинские власти подняли тему решения вопроса Фолклендских островов
1
«X» Илона Маска возвращает заголовки новостей в сообщениях пользователей
+
Терморегулирующая ткань полностью исключает понятие сезонной одежды
3
Электросноуборд Cyrusher Ripple едет даже по равнине
+
Курс Биткоина стремительно пошёл вниз и привёл к потере трейдерами и инвесторами $500 000 000
2

Популярные статьи

Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
76
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
31
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
34
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
30
О советском ударном самолёте МиГ-27
+
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
1
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
4
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
+
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

si-cat
12:48
Сдохнет мамло от такого счастья через квартал (при ежедневном пользовании, понятно :) - вот и будет бабушке счастье 😊
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
Q-Tuzoff
12:48
Смотрел тут. Думал проапгрейдить свой 3600й на 5800. Так вот, по деньгам это всё равно что i5-12400F вместе с новой материнкой купить. А производительность в играх одинаковая. Ну и к этому ещё стоит д...
Ryzen 7 5700X3D появился в европейских магазинах по цене от 271 евро
Mostack
12:40
а я не боюсь. Но ноликов лишних поставил, да =)
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
si-cat
12:37
Нет у нас (увы!!) ни таких двигателей, ни таких коробок - для серийного производства. И чайники в этом не помощники.... "..Как и в случае с классической моделью, новый автомобиль «Волга» будет отличат...
Новая «Волга» сохранит фирменный логотип с оленем
Пузо
12:35
За счёт чего? Двухканал ддр2 полностью закрывает возможности fsb в сокет 775.
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
VAKT
12:30
Голуби и неправильно ходят (где движение шеи в так шагу?) и неправильно летают (очень медленно).
Блогер показал красочный ремастер карты Counter-Strike Italy на движке Unreal Engine 5
rackshazz
12:27
Однопользовательская, значит torrent edition
Epic Games Store бесплатно раздает игру Marvel’s Guardians of the Galaxy
Лев корл
12:25
Ну да, придется США готовить три конверта как в том анекдоте))
В Госдепе опровергли комментарии прессы об отказе США от поддержки Украины
Johan_888
12:24
На этом сайте я уже повидал много, косплеи с сиськами, автомобили, игры, политика, космос, вот ещё и археология подтянулась.
Археологи в Помпеях нашли статуэтки, иллюстрирующие древний миф
Дмитрий
12:23
Они и через интернет посмотрят )
«Первый канал. Всемирная сеть»: российское ТВ отключили в Казахстане из-за долга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем