Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
BulgarNews
Почему Ethereum Виталика Бутерина ожидает значительный рост в 24 году
Несмотря на конкуренцию Solana и Cardano, эксперты из JPMorgan, Synthetics и Real Vision предсказывают доминирование Ethereum над биткоином, подкрепленное успешным обновлением Shanghai. институциональным принятием криптовалюты и надежными технологиями платформы.

реклама

Единственный мобильный блокчейн уровня 1

По мере развития криптовалютной индустрии Ethereum (ETH) выделяется как основной претендент на значительный рост цен в 2024 году. Этот прогноз основан на ряде факторов и мнениях экспертов. Следовательно, указывая на светлое будущее для второй по величине цифровой валюты.

реклама

Ethereum готов превзойти

В 2023 году Ethereum стал свидетелем успешной реализации обновления Shanghai. Это был поворотный момент, который укрепил инфраструктуру сети. Кейн Варик, основатель Synthetics, размышлял о 2023 году как о периоде устойчивого роста Ethereum, несмотря на отсутствие единичного, монументального события. Последовательность в развитии Ethereum, особенно его переход на Proof-of-Stake (PoS) и постоянное продвижение решений уровня 2, заложили прочную основу для его будущего доминирования.

2023 год рекламировался как год строительства для разработчиков на рынке криптовалют и Web 3. Это справедливо и для Ethereum, поскольку многие проекты, начатые в предыдущие годы, были реализованы. Эта технология, хотя и трудоемкая в разработке, теперь должна повысить производительность Ethereum в 2024 году.

«Создание технологии может занять много времени. Может потребоваться некоторое время, чтобы это принесло плоды. Точно так же, как и в случае с общей дорожной картой Ethereum, потребовалось довольно много времени, чтобы основные технические обновления достигли того уровня, на котором они должны быть. Поэтому я думаю, что сейчас все готово к тому, чтобы Ethereum действительно доминировал», — сказал Варик.

JPMorgan поделился аналогичным прогнозом, предсказав опережение Ethereum над биткоином в 2024 году. Банк сослался на предстоящие обновления для снижения транзакционных издержек и повышения скорости в качестве ключевых драйверов роста Ethereum. В то время как Ethereum неизменно удерживает позицию второго по величине криптоактива, его доминирование в транзакционной активности и нарративах, от NFT до децентрализованных финансов (DeFi), укрепляет его авторитет на рынке.

«Мы считаем, что Ethereum вновь заявит о себе и вернет себе долю рынка в криптовалютной экосистеме. Основным катализатором является модернизация EIP-4844 или Protodanksharding, которая, как ожидается, состоится в первой половине 2024 года. Мы считаем, что это обновление, вероятно, станет большим шагом на пути к улучшению активности сети Ethereum, что поможет Ethereum превзойти ожидания», — заявили аналитики JPMorgan.

Ethereum против глобального индекса ликвидности GMO

Точно так же Рауль Пал, генеральный директор Real Vision, выразил уверенность в показателях Ethereum в 2023 году. Основываясь на индикаторе ликвидности, Пал предсказал, что следующая ценовая веха Ethereum может достичь примерно 5 300 долларов. Это указывает на то, что Ethereum, скорее всего, достигнет новых исторических максимумов в первой половине 2024 года.

«Ethereum просто делает то, что должен делать, но это не преподносит нам большого сюрприза. Я думаю, что этот сюрприз наступит в тот момент, когда [Bitcoin] ETF выйдет, и люди сосредоточатся на Ethereum ETF. Это оживит экосистему Ethereum... Ethereum будет играть в догонялки, и у него все будет хорошо», — подчеркнул Пал.

Конкуренция в криптовалютах обостряется

Тем не менее, доминирование на рынке криптовалют не обходится без проблем. Конкуренция со стороны других сетей, таких как Solana и Cardano, значительно угрожает доминированию Ethereum.Эти конкуренты, стремясь к схожим целям в своих сетях, борются за долю внимания рынка. Тем не менее, консолидированная экосистема Ethereum, особенно его решения для масштабирования уровня 2, такие как Arbitrum и Optimism, привлекли крупных игроков, таких как Coinbase, укрепив свои позиции.

«В этом медленном росте Ethereum нет серьезного катализатора. Это будет просто постоянное принятие. Это, безусловно, доминирующая платформа по какой-то причине, у нее лучшие технологии, у нее лучшие инженеры, и она имеет самое широкое распространение. Я думаю, что как организация, стремящаяся делать что-то со смарт-контрактами, Ethereum является очевидным выбором», — добавил Варик.

Институциональное принятие — это еще один рубеж, на котором ожидается, что Ethereum добьется значительных успехов. Поскольку учреждения все больше заинтересованы в токенизации реальных активов, Ethereum стал основной платформой для реализации смарт-контрактов.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Это постепенное, но устойчивое внедрение, вероятно, будет способствовать росту Ethereum, повышая его потенциал для доминирования биткоина на рынке. Тем не менее, это потребует существенного повышения цены по отношению к биткоину, что, несомненно, активизирует криптовалютный рынок и изменит нарративы.

#ethereum #solana #биткион #jpmorgan #cardano #shanghai
Источник: beincrypto.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Токен SOL достиг 620-процентного роста за последние 12 месяцев и поднялся выше $90
Solana Foundation выделит $10,3 млн на поддержку блокчейн-проектов в Бразилии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Аналитики Army Recognition: сбить российский «Кинжал» пока невозможно даже теоретически
6
Mysl Polska: 2 взвода ЗРК NASAMS оказались уничтожены "Кинжалами"
1
Одну из самых больших в мире плотин построят при помощи 3D-принтера
+
Космический аппарат «Juno» передал на Землю уникальные изображения спутника Юпитера Ио
3
Анонсирован Samsung Galaxy S24, который станет первым смартфоном оснащенным Galaxy AI
3
ИИ создал инновационный антибиотик впервые за более чем 60 лет
8
Представитель Белого дома лично позвонил в ASML и запретил продавать в Китай новые литографы
9
Китай запустил крупный завод с уникальной технологией производства этанола
5
Согласно утечкам, видеоядро Ryzen 8600G обходит в тестах видеоадаптер Nvidia GeForce GTX 1060
5
Китай возглавит развитие полупроводниковой промышленности, построив 18 новых заводов в 2024 году
9
«Мальчик и птица» Миядзаки установил рекорд для аниме в России
+
Электросноуборд Cyrusher Ripple едет даже по равнине
+
Сэм Бэнкман-Фрид, До Квон и Алекс Машинский могут отправиться за решетку в 2024 году
+
Изобретён «молекулярный отбойный молоток» для борьбы с раком
+
Новые аргентинские власти подняли тему решения вопроса Фолклендских островов
1
«X» Илона Маска возвращает заголовки новостей в сообщениях пользователей
+
Терморегулирующая ткань полностью исключает понятие сезонной одежды
3
Курс Биткоина стремительно пошёл вниз и привёл к потере трейдерами и инвесторами $500 000 000
2
Ryzen 7 8700G получит графику Radeon 780M RDNA3 с тактовой частотой до 2,9 ГГц
9
Партнерство Samsung Electronics и Red Hat привело к расширению экосистемы памяти CXL
+

Популярные статьи

Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
77
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
35
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
34
О советском ударном самолёте МиГ-27
3
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
18
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
30
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
1
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
4
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

Вольный Свинолюб
15:50
а штаны то у него есть? Слышал он в Апшеронске с другими харипами голый по деревьям скачет.
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
Евгений Машков
15:48
Да да, на одном конвейере только в ночную смену, качество люкс ААА+
После ухода из РФ Xerox, Canon, Epson и HP российские пользователи перешли на китайские подделки
Сергей Ермолин
15:45
Дичь!
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
Шарманщик
15:44
Он так с детства привык. Такое воспитание получил. Видимо в их семье все так делали тысячи лет назад. Живет по заветам предков.
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
Вольный Свинолюб
15:43
Ему так теплее
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
Шарманщик
15:42
Но Umid Xaydarov сначала какает, а потом даже штанишки не снимает.
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
Артём Николаев
15:41
Зависть. Как и к Эпл.
80% геймеров выбирают видеокарты NVIDIA — на долю AMD приходится всего 10%
owzod
15:41
хм ... а нам говорят красные лучше, что то тут не так.
80% геймеров выбирают видеокарты NVIDIA — на долю AMD приходится всего 10%
Китя.
15:41
Вот говорят укры сбили РФ истребители 5шт можно фотки. Или это секретная информация. Но скажу тебе правду. вы не сбили не чего.
Asia Times: Россия "перемолола" лучшее вооружение НАТО на Украине и доказала свои боевые возможности
Шарманщик
15:39
он хохол
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем