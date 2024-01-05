реклама
По мере развития криптовалютной индустрии Ethereum (ETH) выделяется как основной претендент на значительный рост цен в 2024 году. Этот прогноз основан на ряде факторов и мнениях экспертов. Следовательно, указывая на светлое будущее для второй по величине цифровой валюты.
реклама
Ethereum готов превзойти
В 2023 году Ethereum стал свидетелем успешной реализации обновления Shanghai. Это был поворотный момент, который укрепил инфраструктуру сети. Кейн Варик, основатель Synthetics, размышлял о 2023 году как о периоде устойчивого роста Ethereum, несмотря на отсутствие единичного, монументального события. Последовательность в развитии Ethereum, особенно его переход на Proof-of-Stake (PoS) и постоянное продвижение решений уровня 2, заложили прочную основу для его будущего доминирования.
2023 год рекламировался как год строительства для разработчиков на рынке криптовалют и Web 3. Это справедливо и для Ethereum, поскольку многие проекты, начатые в предыдущие годы, были реализованы. Эта технология, хотя и трудоемкая в разработке, теперь должна повысить производительность Ethereum в 2024 году.
«Создание технологии может занять много времени. Может потребоваться некоторое время, чтобы это принесло плоды. Точно так же, как и в случае с общей дорожной картой Ethereum, потребовалось довольно много времени, чтобы основные технические обновления достигли того уровня, на котором они должны быть. Поэтому я думаю, что сейчас все готово к тому, чтобы Ethereum действительно доминировал», — сказал Варик.
JPMorgan поделился аналогичным прогнозом, предсказав опережение Ethereum над биткоином в 2024 году. Банк сослался на предстоящие обновления для снижения транзакционных издержек и повышения скорости в качестве ключевых драйверов роста Ethereum. В то время как Ethereum неизменно удерживает позицию второго по величине криптоактива, его доминирование в транзакционной активности и нарративах, от NFT до децентрализованных финансов (DeFi), укрепляет его авторитет на рынке.
«Мы считаем, что Ethereum вновь заявит о себе и вернет себе долю рынка в криптовалютной экосистеме. Основным катализатором является модернизация EIP-4844 или Protodanksharding, которая, как ожидается, состоится в первой половине 2024 года. Мы считаем, что это обновление, вероятно, станет большим шагом на пути к улучшению активности сети Ethereum, что поможет Ethereum превзойти ожидания», — заявили аналитики JPMorgan.
Точно так же Рауль Пал, генеральный директор Real Vision, выразил уверенность в показателях Ethereum в 2023 году. Основываясь на индикаторе ликвидности, Пал предсказал, что следующая ценовая веха Ethereum может достичь примерно 5 300 долларов. Это указывает на то, что Ethereum, скорее всего, достигнет новых исторических максимумов в первой половине 2024 года.
«Ethereum просто делает то, что должен делать, но это не преподносит нам большого сюрприза. Я думаю, что этот сюрприз наступит в тот момент, когда [Bitcoin] ETF выйдет, и люди сосредоточатся на Ethereum ETF. Это оживит экосистему Ethereum... Ethereum будет играть в догонялки, и у него все будет хорошо», — подчеркнул Пал.
Конкуренция в криптовалютах обостряется
Тем не менее, доминирование на рынке криптовалют не обходится без проблем. Конкуренция со стороны других сетей, таких как Solana и Cardano, значительно угрожает доминированию Ethereum.Эти конкуренты, стремясь к схожим целям в своих сетях, борются за долю внимания рынка. Тем не менее, консолидированная экосистема Ethereum, особенно его решения для масштабирования уровня 2, такие как Arbitrum и Optimism, привлекли крупных игроков, таких как Coinbase, укрепив свои позиции.
«В этом медленном росте Ethereum нет серьезного катализатора. Это будет просто постоянное принятие. Это, безусловно, доминирующая платформа по какой-то причине, у нее лучшие технологии, у нее лучшие инженеры, и она имеет самое широкое распространение. Я думаю, что как организация, стремящаяся делать что-то со смарт-контрактами, Ethereum является очевидным выбором», — добавил Варик.
Институциональное принятие — это еще один рубеж, на котором ожидается, что Ethereum добьется значительных успехов. Поскольку учреждения все больше заинтересованы в токенизации реальных активов, Ethereum стал основной платформой для реализации смарт-контрактов.
Это постепенное, но устойчивое внедрение, вероятно, будет способствовать росту Ethereum, повышая его потенциал для доминирования биткоина на рынке. Тем не менее, это потребует существенного повышения цены по отношению к биткоину, что, несомненно, активизирует криптовалютный рынок и изменит нарративы.