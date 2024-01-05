Уиллис Гибсон, вундеркинд из Оклахомы, настолько продвинулся в оригинальной версии игры для Nintendo, что она зависла. «Я не чувствую своих пальцев», — сказал он впоследствии.

21 декабря 13-летний Уиллис Гибсон приложил руки к голове и раскачивался взад и вперед в офисном кресле в своей спальне в Стиллуотере, штат Оклахома, не в силах поверить в то, что он только что совершил. Его экран замер, а счет в «Тетрисе» показывал «999999».«Боже мой», — повторяет Уиллис на видео своего триумфа, которое он загрузил на YouTube во вторник, когда он падает в кресло. «Я не чувствую своих пальцев». Уиллис только что стал первым человеком, который продвинулся так далеко в оригинальной версии игры-головоломки «Тетрис» для Nintendo, что игра замерла, совершив подвиг, который ранее приписывался только искусственному интеллекту.

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Придуманный инженером-программистом Алексеем Пажитновым и выпущенный на оригинальной Nintendo Entertainment System в 1989 году, «Тетрис» представляет собой безжалостные массивы фигур, плавающих по экрану игрока. Цель игры состоит в том, чтобы не допустить скопления блоков. Игроки могут вращать блоки и располагать их так, чтобы они образовывали сплошные линии, после чего эти ряды удаляются. Это одна из самых долговечных и знаменитых видеоигр за всю историю.

Теоретически игра может продолжаться вечно, если игрок достаточно хорош. В течение многих лет, однако, считалось, что пределом является уровень 29, когда блоки начинают падать так быстро, что кажется, что человек не сможет за ними угнаться. Но в последнее десятилетие новое поколение игроков в тетрис проверило эти границы.

13-летний Уиллис Гибсон из Стиллуотера, штат Оклахома, на чемпионате мира по классическому тетрису 2023 года в Портленде, штат Орегон, в октябре. Он занял третье место в общем зачете.

Уиллис добрался до 157-го уровня, достигнув «экрана убийства» Тетриса, точки, где видеоигра становится неиграбельной из-за ограничений в ее коде. (В видео, когда игра зависает, на экране написано, что Уиллис добрался до 18-го уровня. Это потому, что код не был рассчитан на продвижение так высоко.)Уиллис, который играет в тетрис с 2021 года под именем Blue Scuti, сказал в интервью во вторник, что он «просто чрезвычайно взволнован». Его путешествие в «Тетрис» началось, когда он наткнулся на видео игры на YouTube, и он начал собирать оборудование, необходимое для игры в старую версию. Он сказал, что его привлекла игра из-за ее «простоты». «Легко начать, но очень трудно овладеть этим», — сказал он в интервью. (Даже рекордсмены должны выполнять свою работу; Уиллис только что закончил опорожнять посудомоечную машину, когда ему позвонил репортер New York Times, рассказала его мать, 39-летняя Карин Кокс.

Г-жа Кокс купила своему сыну в ломбарде версию консоли Nintendo под названием RetroN, в которой использовалось то же оборудование, что и оригинальная консоль Nintendo, а также старый телевизор с электронно-лучевой трубкой, чтобы помочь ему начать работу. В неделю, по словам Уиллиса, он играет в тетрис около 20 часов. «На самом деле я нормально к этому отношусь», — сказала мисс Кокс, учительница математики в средней школе. «Он занимается и другими вещами, помимо игры в тетрис, так что на самом деле было не так уж сложно сказать «ОК». Было труднее найти старый ЭЛТ-телевизор, чем сказать: «Да, мы можем сделать это немного». На протяжении десятилетий геймеры «обыгрывали» Тетрис, взламывая программное обеспечение игры. Но Уиллис, который в прошлом году стал одним из лучших игроков в тетрис в стране, считается первым, кто сделал это на оригинальном оборудовании. «Это никогда раньше не делал человек», - сказал Винс Клементе, президент Чемпионата мира по классическому тетрису, добавив: «Это то, что все считали невозможным еще пару лет назад».

В соревновательном мире тетриса цель состоит в том, чтобы превзойти своих противников по очкам, а не продержаться дольше. «Попытка разбиться» — это совершенно другой подход. Это акт выживания. "Основная стратегия заключается в том, чтобы играть настолько безопасно, насколько это возможно», — сказал Уиллис. Все немного сложнее, говорит Дэвид Макдональд, создатель контента для видеоигр и соревновательный игрок в тетрис, известный как aGameScout. В последние годы топ-игроки начали использовать «технику перекатов» — метод быстрого постукивания несколькими пальцами вместо одного или двух. Это нововведение изменило то, что возможно в соревновательном тетрисе. Более топовые игроки «идут на крах», а не просто набирают как можно больше очков, прежде чем потерпеть поражение в игре.

И теперь Уиллис поднял планку.

На протяжении десятилетий геймеры «обыгрывали» Тетрис, взламывая программное обеспечение игры. Уиллис был первым, кто сделал это на оригинальном оборудовании.

«Этот вундеркинд в Тетрисе только что появился и полностью захватил сцену Тетриса», — сказал Макдональд. Уиллис уже выиграл несколько региональных турниров, и его цель — выиграть чемпионат мира по классическому тетрису, в котором он занял третье место в общем зачете в октябре. Следующий турнир Уиллиса состоится в конце месяца в Уэйко, штат Техас. На данный момент он заработал около $3,000 на игре в турнирах по тетрису. Его достижение откроет новые горизонты для игроков в тетрис.

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Например, Уиллис вызвал заморозку, очистив один ряд блоков. Двухрядная чистка, возможно, не заморозила игру, сказал Макдональд. По его словам, игра никогда не должна была длиться так долго, и никто никогда не достигал такой триггерной точки. «Теперь, когда это сделано, наступил новый этап или новый вызов», — сказал Макдональд. «Когда в прошлом году мы все узнали, что «О, крах возможен, вы можете сделать это на таком уровне», тогда люди начали соревноваться, чтобы быть первыми, кто это сделает. Но теперь перед нами стоит совершенно новая задача, которая заключается в том, что вместо того, чтобы переживать крах, как долго вы сможете оставаться после него?» Что касается Уиллиса, не ожидайте, что он будет играть на PlayStation 5 в ближайшее время. «Я не очень люблю новые игры так же сильно, как старые», — сказал он.