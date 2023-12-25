Пройдёт две пробные эксплуатации перед коммерческими рейсами в Северо-Восточную Азию

Источник изображения: China.com

Международная сеть TV BRICS | 25 декабря 2023 года.

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24 декабря первый крупнотоннажный круизный лайнер китайского производства «Aida·Modu» вышел из шанхайского международного круизного порта Усонкоу в море для своей первой пробной эксплуатации. Почти 1300 членов экипажа со всего мира уже готовы совершить этот пробный рейс вместе с опытными пассажирами. Весь корабль имитирует реальные условия эксплуатации и проверяет эксплуатационные возможности круиза.

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Первая опытная эксплуатация завершилась 25 декабря, сразу же началась вторая опытная эксплуатация. Благодаря двум пробным полетам гарантировано, что первый коммерческий рейс 1 января 2024 года обеспечит более качественные услуги для пассажиров. Предполагается, что первый коммерческий рейс отправится из международного круизного порта Шанхай Усонкоу и будет выполнять международные круизные маршруты из Шанхая в Северо-Восточную Азию. Об этом сообщает партнёр Международной сети TV BRICS портал China.com.