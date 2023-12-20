Логотип Huawei в штаб-квартире Huawei Technologies France в Булонь-Бийанкур под Парижем

По словам экспертов, планируемый завод Huawei Technologies Co во Франции демонстрирует стремление компании открыто обслуживать европейский рынок, несмотря на вызовы и геополитическую неопределенность. Комментарии прозвучали после того, как Чжан Минган, заместитель генерального директора Huawei France, заявил в видеоинтервью France Inter, крупному французскому общественному радиоканалу, входящему в состав Radio France, что завод с инвестициями в размере 200 миллионов евро (215 миллионов долларов), как ожидается, будет введен в эксплуатацию к концу 2025 года.

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Чжан сказал, что завод, расположенный в городе Брумат на северо-востоке Франции, создаст 500 местных рабочих мест. В заявлении Huawei от 2020 года говорится, что завод, его первый зарубежный завод, нацелен на ежегодное производство технологических решений для мобильных сетей на сумму в миллиард евро для европейских клиентов китайского производителя телекоммуникационного оборудования.

Дун Ифань, младший научный сотрудник Института европейских исследований при пекинском Китайском институте современных международных отношений, сказал, что Huawei сталкивается с растущим давлением со стороны Соединенных Штатов и некоторых их союзников в Европе из-за так называемых проблем национальной безопасности. Тем не менее, никаких фактических доказательств, подтверждающих эти опасения, представлено не было, сказал Дун, добавив, что строительство завода во Франции демонстрирует открытость Huawei и ее приверженность обслуживанию европейского рынка.

На заводе также будет работать демонстрационный центр, демонстрирующий производство беспроводных базовых станций, процесс загрузки и тестирования программного обеспечения. Центр будет открыт для операторов, правительств и соответствующих органов власти, демонстрируя позитивную позицию Huawei в отношении призыва Европы к цифровому суверенитету, заявила Huawei ранее.

Сян Лиган, генеральный директор Альянса потребления информации, ассоциации телекоммуникационной отрасли, сказал, что Европа является важным рынком для Huawei, и основатель Жэнь Чжэнфэй рассматривает ее как второй дом для компании. Завод, который будет высокоавтоматизированным и интеллектуальным, может помочь повысить техническую конкурентоспособность европейской промышленности и повысить устойчивость местных цепочек поставок, а также инфраструктуры, сказал Сян.

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Завод является частью более широкого плана Huawei по инвестициям во Францию, где компания присутствует с 2003 года. Huawei также объявила о других проектах, таких как исследовательский центр в Париже, для поддержки цифровой трансформации в стране и развития передовых технологий, таких как искусственный интеллект, облачные вычисления и 6G.