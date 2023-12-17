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BulgarNews
Эра ископаемого топлива подходит к концу: 198 стран решили отказаться сжигать уголь, нефть и газ
Посланник США по климату размышляет о недавней сделке и о том, что будет дальше

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Джон Керри, специальный посланник президента США по вопросам изменения климата, на саммите Организации Объединенных Наций COP28 в Дубае в этом месяце.

Сделка, заключенная на этой неделе 198 странами по отказу от ископаемого топлива, является «самым важным решением со времен Парижского соглашения» в 2015 году, заявил в пятницу Джон Керри, специальный посланник президента Байдена по вопросам изменения климата.

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Глобальное соглашение, заключенное в Дубае на ежегодном саммите ООН по климату, стало первым случаем за почти три десятилетия, когда дипломаты борются с изменением климата, когда они были готовы назвать его основного виновника: сжигание угля, нефти и газа. После двух недель напряженных переговоров, в ходе которых страны, глубоко уязвимые к климатическим катастрофам, призывали к полному «поэтапному отказу» от ископаемого топлива, а крупные экспортеры нефти во главе с Саудовской Аравией отказывались даже рассматривать такие формулировки, правительства пришли к компромиссу. Окончательная сделка призывает к «отказу от ископаемого топлива» в этом десятилетии «справедливым, упорядоченным и равноправным образом», при этом утроив возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра и солнца.


"Я думаю, что "переход" дал некоторым сторонам возможность почувствовать, что к ним прислушиваются и что их опасения решаются, потому что в нескольких кругах был решительный отказ не соглашаться на поэтапный отказ", - сказал Керри в интервью в пятницу.

Многие островные государства раскритиковали окончательную сделку, заявив, что она не заходит достаточно далеко. Однако, по словам Керри, готовность стран, даже тех, которые являются крупными экспортерами нефти, признать, что эра ископаемого топлива в конечном итоге должна закончиться, подчеркивает «срочность» сделки. «Это соглашение является самым важным решением со времен Парижского соглашения», – сказал Керри, имея в виду историческое соглашение по климату 2015 года. «Это основано на единодушии, с которым люди говорили, что мы будем двигаться вперед. Мы собираемся отказаться от ископаемого топлива». Не все в этом убеждены. Принц Абдулазиз бин Салман, министр энергетики Саудовской Аравии, заявил в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya, что сделка не повлияет на способность его страны продавать свою сырую нефть. Султан Аль-Джабер, исполнительный директор нефтяной компании ОАЭ, который председательствовал на климатическом саммите, известном как COP28, сказал в интервью The Guardian, что национальная нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов также продолжит инвестировать в нефть.


Керри настаивает на том, что эти заявления не указывают на лазейки в соглашении по климату. «Смогут ли они продать свою нефть сегодня, завтра, на следующей неделе, в следующем году?» — спросил Керри. — Конечно. Но, добавил он, «им, как и всем остальным, придется отказаться от ископаемого топлива»."Вы можете говорить с бравадой и говорить: да, мы продолжим делать некоторые инвестиции", - сказал Керри. «Но если люди будут делать то, что они обещали делать, со временем это будет уменьшаться. И будет все больше и больше инвестиций направляться в возобновляемую, чистую энергию». Керри сказал, что борьба с изменением климата потребует противостояния все еще растущей мировой жажде нефти и газа.

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В Соединенных Штатах добыча нефти растет, и администрация Байдена сталкивается с надвигающимся решением о том, расширять ли экспорт сжиженного природного газа. Керри отметил, что Закон о снижении инфляции, который президент Байден подписал в прошлом году, обязался инвестировать 370 миллиардов долларов в чистые источники энергии в течение 10 лет. Он также включал стимулы для поощрения людей к вождению электромобилей, установки солнечных панелей на крышах и поддержки усилий по использованию возобновляемых источников энергии по всей стране. Переход на возобновляемые источники энергии «не произойдет волшебным образом, потому что все сидят и занимаются своими делами, как обычно», сказал Керри. «Привычный ход вещей должен измениться».

#сделка #климат #ископаемое топливо
Источник: nytimes.com
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