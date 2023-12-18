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Как новая лицевая камера Meta предвещает новую эру слежки

Умные очки Meta за 300 долларов выглядят круто, но им не хватает убойного приложения, и они предлагают заглянуть в будущее с еще меньшей конфиденциальностью и большим количеством отвлекающих факторов
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Брайан Чен (Brian X. Chen), колумнист Tech Fix газеты The New York Times, в новых очках Ray-Ban Meta со встроенными камерами

Брайан Чен (Brian X. Chen) — ведущий автор статей о потребительских технологиях в The Times и автор колонки Tech Fix, посвященной социальным последствиям используемых нами технологий.

В течение последних двух недель я использовал новую камеру, чтобы тайно фотографировать и записывать видео незнакомцев в парках, поездах, магазинах и ресторанах. (Я обещаю, что все это было сделано во имя журналистики.) Я не прятал камеру, но носил ее, и никто этого не замечал. Я тестировал недавно выпущенные очки Ray-Ban Meta за 300 долларов, которые империя социальных сетей Марка Цукерберга создала в сотрудничестве с культовым производителем очков.

Высокотехнологичные очки включают в себя камеру для фото- и видеосъемки, а также массив динамиков и микрофонов для прослушивания музыки и разговоров по телефону. Очки, по словам Meta, могут помочь вам «жить настоящим моментом», делясь тем, что вы видите, с миром. Например, вы можете вести прямую трансляцию концерта в Instagram во время просмотра выступления, а не держать в руках телефон. Это скромная цель, но она является частью более широких амбиций в Кремниевой долине, направленных на то, чтобы переместить компьютеры с экранов смартфонов и компьютеров на наши лица.

Meta, Apple и Magic Leap рекламируют гарнитуры смешанной реальности, которые используют камеры, чтобы их программное обеспечение могло взаимодействовать с объектами в реальном мире. Во вторник Цукерберг опубликовал в Instagram видео, демонстрирующее, как умные очки могут использовать искусственный интеллект для сканирования рубашки и помочь ему выбрать пару подходящих брюк. По словам компаний, носимые персональные компьютеры могут в конечном итоге изменить то, как мы живем и работаем. Для Apple, которая готовится выпустить свои первые высокотехнологичные очки, гарнитуру Vision Pro за 3 долларов, конечной целью является пара умных очков, которые красиво выглядят и выполняют интересные задачи.

В течение последних семи лет гарнитуры оставались непопулярными, в основном из-за того, что они громоздкие и эстетически отталкивающие. Минималистичный дизайн очков Ray-Ban Meta показывает, как умные очки могут выглядеть в один прекрасный день, если они добьются успеха (хотя прошлые легкие носимые устройства, такие как Google Glass десятилетней давности и солнцезащитные очки Spectacles, выпущенные Snap в 2016 году, были провальными). Гладкие, легкие и приятные очки Meta легко вписываются в повседневную жизнь. Никто, даже мой редактор, который знал, что я пишу эту колонку, не мог отличить их от обычных очков, и все пребывали в блаженном неведении о том, что их фотографируют.

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После того, как я носил очки Ray-Ban Meta практически без перерыва в этом месяце, я с облегчением снял их. В то время как я был впечатлен удобным, стильным дизайном очков, я чувствовал беспокойство о последствиях для нашей конфиденциальности. Меня также беспокоит то, как умные очки могут повлиять на нашу способность фокусироваться. Даже когда я не пользовался никакими функциями, я чувствовал себя отвлеченным во время их ношения. Но главная проблема заключается в том, что очки не делают многого из того, что мы уже не можем сделать с телефонами.

В заявлении Meta говорится, что конфиденциальность была на первом месте при разработке очков. «Мы знаем, что если мы собираемся нормализовать умные очки в повседневной жизни, конфиденциальность должна быть на первом месте и интегрирована во все, что мы делаем», — заявили в компании. Я носил очки и делал сотни фотографий и видео, занимаясь всевозможными видами деятельности в своей повседневной жизни — работой, приготовлением пищи, походами, скалолазанием, вождением автомобиля и ездой на скутере — чтобы оценить, как умные очки могут повлиять на нас в будущем. Вот как это происходило.

Всегда отвлечен (ссылка на демонстрационное видео скалолазания, записанное с помощью очков Ray-Ban Meta)

Мой первый тест с очками заключался в том, что я носил их в своем боулдеринговом зале, записывая, как я маневрирую по маршрутам в режиме реального времени, и делясь видео с моими друзьями по скалолазанию. Я был удивлен, обнаружив, что мое восхождение, в целом, было хуже, чем обычно. Записывая попытку восхождения, я пошатнулся с работой ног и упал. Это было разочарованием, потому что я успешно поднимался по тому же маршруту раньше. Возможно, давление, связанное с записью и трансляцией плавного подъема, сделало меня еще хуже. Сняв очки, я завершил маршрут. Это чувство рассеянности сохранялось и в других аспектах моей повседневной жизни. У меня были проблемы с концентрацией внимания во время вождения автомобиля или езды на скутере. Мало того, что я постоянно готовился к возможности снять видео, так еще и отражение от фар других автомобилей излучало резкий синий стробоскопический эффект через линзы очков. Руководство по безопасности Meta для Ray-Ban советует людям оставаться сосредоточенными во время вождения, но в нем не упоминаются блики от фар. Когда я работал за компьютером, очки казались ненужными, потому что на моем столе редко было что-то, что стоило бы сфотографировать, но какая-то часть моего разума постоянно была озабочена этой возможностью.

Бен Лонг, учитель фотографии из Сан-Франциско, сказал, что он скептически относится к идее о том, что очки Meta помогают людям оставаться в настоящем. «Если у вас с собой камера, вы сразу же оказываетесь не в моменте», — сказал он. «Теперь вы задаетесь вопросом, могу ли я это представить и записать?»

Неприкосновенность частной жизни

Новые очки Ray-Ban Meta оснащены камерой и светодиодной подсветкой, которая уведомляет людей о записи

Чтобы информировать людей о том, что их фотографируют, очки Ray-Ban Meta оснащены крошечным светодиодным индикатором, встроенным в правую рамку, чтобы указать, когда устройство ведет запись. Когда фотография сделана, она мгновенно мигает. Во время записи видео оно постоянно подсвечивается. Когда я снял 200 фотографий и видео в очках на публике, в том числе в поездах BART, на пешеходных тропах и в парках, никто не смотрел на светодиодную лампу и не спорил со мной по этому поводу. Да и зачем? Было бы невежливо комментировать чужие очки, не говоря уже о том, чтобы пялиться на них.

Проблема широкомасштабной эпиднадзора не является чем-то новым. Повсеместное распространение смартфонов, камер дверных звонков и видеорегистраторов делает вероятным, что вас записывают, куда бы вы ни пошли. Но Крис Гиллиард, независимый исследователь конфиденциальности, который изучал влияние технологий наблюдения, сказал, что камеры, спрятанные внутри умных очков, скорее всего, позволят злоумышленникам — например, людям, делающим скрытые фотографии других людей в спортзале — причинить больше вреда.

«Эти вещи не делают возможным то, что было невозможно», — сказал он. «Они делают легким то, что было менее простым». Альберт Айдын, представитель Meta, сказал, что компания серьезно относится к конфиденциальности и разработала меры безопасности, включая технологию обнаружения несанкционированного доступа, чтобы пользователи не закрывали светодиодную лампу скотчем. В других обыденных ситуациях очки Ray-Ban Meta влияли на меня странным образом. Когда я собирался пересечь проезжую часть в своем районе, я увидел, как машина начала двигаться задним числом. Моей немедленной реакцией было нажать кнопку записи на случай, если мне нужно будет запечатлеть безответственное поведение водителя. Но он уступил, и я пересек дорогу, чувствуя себя смущенным.

Срез жизненных моментов (ссылка на демонстрационное видео Лабрадора мистера Чэня в новых очках Ray-Ban Meta)

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Несмотря на то, что очки Ray-Ban Meta не позволяли мне чувствовать себя более присутствующим или более безопасным, они были хороши для съемки определенного типа фотографий — моментов из жизни, которые я обычно не записывал, потому что мои руки были заняты.

Надев очки, я снял видео, на котором мой корги Макс изо всех сил лает, чтобы выйти на прогулку, пока я завязываю шнурки на ботинках — ту его сторону, которую его подписчики в Instagram обычно не видят. Я записал видео с моими собаками и женой, когда мы шли по тропе, что обычно было бы трудно сделать с помощью смартфона, держа руки неподвижно. Нарезая остатки мяса, чтобы приготовить обед, я записал, как мой лабрадор Моти наблюдает за мной голодными глазами.

Репортер записал видео (ссылка на демонстрационное видео, на котором его жена и собаки отправились в поход, что обычно трудно сделать с помощью смартфона)

Отснятый материал был мечтательным — камера выглядела так, как будто она парила в воздухе, когда я двигался. Мы с женой договорились, что будем с любовью пересматривать видео с нашими собаками. Но, несмотря на то, что такие моменты действительно ценны, этого преимущества, вероятно, будет недостаточно, чтобы убедить подавляющее большинство потребителей покупать умные очки и носить их регулярно, учитывая потенциальные издержки потери конфиденциальности и отвлечения.

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Однако легко представить, что некоторые приложения, которые могли бы сделать умные очки, в конечном итоге станут мейнстримом. Например, голографический телесуфлер, показывающий темы для разговора краем глаза во время презентации, был бы убийственным. Независимо от того, будет ли этот продукт в конечном итоге разработан Meta или даже Apple, которая надеется сделать умные очки после своей гарнитуры Vision Pro, это будущее не кажется слишком далеким.

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