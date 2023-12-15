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BulgarNews
Лидеры ЕС договорились начать переговоры о членстве с Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал прорыв в обеспечении поддержки со стороны своих союзников в условиях затягивания войны

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции после объявления переговоров о вступлении Украины и Молдовы Лидеры Европейского Союза договорились в четверг официально начать переговоры о вступлении Украины в блок, что является важным прорывом для Киева, поскольку он пытается укрепить поддержку со стороны своих союзников. Шарль Мишель, президент Европейского совета, объявил об этом решении на сайте X, ранее известном как Twitter. Этот шаг был сделан в решающий момент для президента Украины Владимира Зеленского, который только что вернулся из утомительного визита в Соединенные Штаты, где он умолял о крайне необходимых деньгах для своих военных усилий, которые сдерживались политическими разногласиями в Конгрессе. Несмотря на то, что вступление в ЕС займет годы, объявление, сделанное в четверг, стало символической победой, которая, вероятно, разозлит президента России Владимира Путина, который осудил европейские амбиции Украины, назвав их формой агрессии.

«Это победа Украины. Победа для всей Европы. Победа, которая мотивирует, вдохновляет и укрепляет», — сказал Зеленский в эфире телеканала «Х» в ответ на эту новость. Европейский Союз также одобрил переговоры о вступлении Молдавии, обедневшего соседа юга Украины, которому также угрожает Россия. Обе страны изо всех сил пытались преодолеть укоренившуюся коррупцию, которая препятствовала прогрессу на пути к членству в ЕС. В начале заседания ЕС в четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует наложить вето на официальное начало переговоров о вступлении Украины, утверждая, что страна не готова и что вступление Украины будет плохо для блока и для Венгрии. Но, в конце концов, Орбан, похоже, воздержался от решения о начале переговоров.

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Переговоры о вступлении в блок обычно длятся десять лет или дольше и включают в себя серьезные реформы, направленные на приведение страны-кандидата в соответствие с правилами и стандартами ЕС. Украина считается очень мотивированным кандидатом, и ее правительство следует просьбам ЕС о реформах. Но ей все равно придется радикально перестроить часть своего управления и применить ряд строгих правил в своей экономике, управлении и системе правосудия, чтобы в один прекрасный день претендовать на вступление.

Следующим ближайшим препятствием для Украины на двухдневном саммите ЕС является получение 50 миллиардов евро (около 52 миллиардов долларов) в виде предлагаемой помощи стране. Орбан, который в прошлом откладывал некоторые санкции ЕС против России и считается ближайшим союзником президента Владимира Путина в блоке, сказал, что помощь должна поступить только после общеевропейских выборов, запланированных на лето.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг в Брюсселе. Его считают ближайшим союзником президента Владимира Путина в Европейском Союзе и угрозой помощи Украине Украина может выдержать такую отсрочку. В нынешнем бюджете ЕС уже есть финансирование для Украины, а 52 миллиарда долларов предназначены для нового пакета помощи, известного как Фонд помощи Украине, который предоставит стране гранты и кредиты с 2024 по 2027 год. Даже если Орбан выполнит свою угрозу заблокировать фонды, ЕС все равно сможет создать доверительные отношения с другими 26 странами-членами, которые дали о своем согласии. Но это было бы обременительно и еще раз проиллюстрировало бы проблемы, которыми наслаждается Путин: трещины в поддержке Украины со стороны группы. Критики говорят, что возражения Венгрии против официальных переговоров о членстве Украины и долгосрочного финансирования лучше всего понимать как попытку Орбана получить средства ЕС, предназначенные для Венгрии. Эти деньги были заморожены из-за нарушения различных правил ЕС.

В среду ЕС выделил 10 миллиардов евро (около 11 миллиардов долларов) в виде замороженной помощи. Европейская комиссия, которая санкционировала освобождение, заявила, что она действовала после того, как Венгрия выполнила требования о судебной реформе. По словам официальных лиц, время проведения саммита в Украине было выбрано случайно. Критики осудили этот шаг, назвав его капитуляцией перед венгерским «шантажом», но Орбан отверг это утверждение. «Мы здесь не для того, чтобы заниматься бизнесом», — сказал он. «Дело не в сделке. Дело не в сделке. Мы представляем подходы и принципы». Он добавил: «Венгрия не связывает ни один венгерский вопрос с украинским или другим вопросом». По мере того, как год подходит к концу, в Соединенных Штатах и Европейском Союзе растет давление с целью оказания большей поддержки Украине, несмотря на политические препятствия со стороны влиятельных меньшинств. Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, заявил в среду: «Я не думаю, что будет преувеличением сказать, что в основном на карту поставлена безопасность Европы и, следовательно, риск того, что американским мужчинам и женщинам придется иметь дело с еще одной масштабной войной в Европе, как это было раньше. если мы не будем работать с Украиной, чтобы остановить Россию». Также в среду канцлер Германии Олаф Шольц повторил обещание Германии удвоить помощь Украине почти до $9 млрд в следующем году.

«Путин по-прежнему полон решимости поставить Украину на колени военной силой», — заявил он в немецком парламенте. «И он рассчитывает на то, что международная поддержка Украины ослабнет. К сожалению, нельзя отрицать опасность того, что этот расчет может сработать».

Канцлер Германии Олаф Шольц в парламенте в среду Даже если Соединенные Штаты отвернутся от Украины — если, например, если бывший президент Дональд Трамп вернется к власти, — «Европа не может позволить себе такую роскошь», — сказала Натали Точчи, директор итальянского Института международных отношений. «Мы не можем сказать: «Мы устали, и, пожалуйста, Россия возьмет еще», — сказала она. «Я не вижу, чтобы европейцы прекратили попытки помочь Украине, даже если нашей помощи будет недостаточно». Поскольку американцы приближаются к трудным выборам, «Европа должна владеть Украиной», сказал немецкий аналитик Ульрих Шпек, вместо того, чтобы чувствовать, что «они участвуют в операции США».

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"Европа должна взять на себя ответственность", - сказал он. «США больше не собираются делать все». В четверг вечером жители Киева встретили объявление о начале переговоров о вступлении в ЕС со вздохом облегчения, назвав это хорошей новостью в мрачный для страны период. «Это сигнал о том, что мы не остались в стороне», — сказала 30-летняя Виктория Титова на заснеженной улице в центре Киева. «Это означает, что у этой страны еще есть будущее». Многие украинцы рассматривают интеграцию в блок как единственный способ получить гарантии дальнейшей поддержки против агрессии России. "Только ЕС сможет нас защитить", - сказал 37-летний Слава Косенко. «Это наш единственный шанс».

#евросоюз #зеленский #членство
Источник: nytimes.com
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