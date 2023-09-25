«Пока нет никаких признаков покупательского давления со стороны китов Ethereum»

Соучредитель Ethereum в последнее время переводит ETH на централизованные биржи. Кроме того, цена Эфириума, активность в сети и настроения в отношении второго по величине криптоактива в мире снижаются. 25 сентября Lookonchain сообщил, что Виталик Бутерин только что внес на Coinbase 400 ETH на сумму около $632 000. Этот шаг может быть незначительным, но перевод крупных сумм на централизованные биржи обычно сигнализирует о том, что идет подготовка к продажам.

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Более того, цена, настроения и динамика Эфириума на данный момент остаются неизменными, и на прошлой неделе они не менялись вместе с Биткоином. «Пока нет никаких признаков покупательского давления со стороны китов Ethereum», — заметил @Ali_Charts в конце прошлой недели. Количество ETH-китов с балансом более 10 000 в этом месяце снизилось, как и цена актива.

«Бессмертный Crytpo» также заметил и другие недостатки Ethereum. 25 сентября он предсказал, что цены могут снова упасть до $1300–1500 в течение следующих нескольких недель. Однако инвестор был невозмутим, заявив, что планирует и дальше накапливать на этих уровнях:

«Я думаю, что в какой-то момент ETH превзойдет BTC, но не так, как в предыдущем цикле»

Большинство респондентов согласились с тем, что накопление — это медленная и устойчивая стратегия, позволяющая добиться уверенного роста в следующем году, когда динамика цикла изменится. Платформа онлайн-аналитики CryptoQuant предупредила о потенциальном коротком сжатии Ethereum. Кроме того, аналитики наблюдали отрицательные ставки фондирования на рынках деривативов.

Ставки финансирования представляют собой периодические выплаты трейдерам на основе разницы между рыночными ценами бессрочных контрактов и спотовыми ценами. «Это указывает на то, что фьючерсные трейдеры придерживаются пессимистического взгляда на ETH, что увеличивает вероятность дальнейшего падения цен», — заявил он, прежде чем добавить:

«Постоянные отрицательные ставки финансирования потенциально могут спровоцировать каскад коротких ликвидаций, что в свою очередь может привести к внезапному отскоку цен»

Цена Ethereum снова упала во время азиатской торговой сессии в понедельник утром. В результате ETH упал на 1% за день, упав до внутридневного минимума в $1570 несколько часов назад.

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На момент написания актив немного восстановился и торговался на уровне $1580, но дальнейшее снижение выглядело вероятным. Октябрь традиционно является медвежьим месяцем как для акций, так и для криптовалют. Таким образом, приведенные выше ценовые прогнозы могут сбыться в ближайшие недели. Тем не менее, ставки на Ethereum остаются оптимистичными, достигая новых вех, поэтому долгосрочные перспективы позитивны.