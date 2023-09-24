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BulgarNews
Цифровой факелоносец зажег котёл церемонии открытия Азиатских игр в Ханчжоу
Организаторы проделали "фантастическую работу" по подготовке к Азиатским играм в Ханчжоу - И. О. Президента Олимпийского совета Азии

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Открываются Азиатские игры в Ханчжоу, подчеркивающие единство в разнообразии

Долгожданные XIX Азиатские игры официально стартовали в Ханчжоу в субботу вечером, представив собой великолепное зрелище, которое прославило глубину китайской культуры и истории и подчеркнуло единство в многообразии.

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В 21:16 по пекинскому времени президент Китая Си Цзиньпин объявил Азиатские игры открытыми в Олимпийском спортивном центре Ханчжоу. Мероприятие посетили многочисленные государственные лидеры и международные высокопоставленные лица. Азиатские игры в Ханчжоу, отложенные на год из-за пандемии COVID-19, стали третьим случаем проведения Азиады в Китае после Пекина в 1990 году и Гуанчжоу в 2010 году.

Официальное открытие Азиады в Ханчжоу совпало с осенним равноденствием, одним из 24 солнечных дней в Китае, символизирующим урожай и воссоединение в китайской культуре. В рамках темы «Приливы в Азии» вода играла центральную роль на протяжении всего культурного мероприятия. Она символизировала воспоминания о реке Цяньтан, азарт спорта, дух Чжэцзяна и пульс времени, иллюстрируя связь между Китаем, Азией и миром в целом.

Церемония открытия Игр достигла апогея беспрецедентной цифровой церемонией зажигания котла, в ходе которой миллионы факелоносцев превратили цифровое пламя в цифровую человеческую фигуру на реке Цяньтан, прежде чем она зажгла котел вместе с олимпийским чемпионом по плаванию Ван Шуном, последним из шесть спортсменов, которые передали настоящее пламя на стадионе. Основная башня-котёл состоит из 19 отдельных колонн, расположенных «волной», символизирующих 19 Азиатских игр.

Перед культурным представлением спортсмены выходили в алфавитном порядке по названиям своих национальных или региональных Олимпийских комитетов. Капитан женской баскетбольной команды Ян Ливэй и чемпионка мира по плаванию Цинь Хайян несли китайский национальный флаг во время парада спортсменов. Зрители на стадионе встали и приветствовали вход китайской делегации.

Раджа Рандхир Сингх, исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА), в своем обращении выразил благодарность китайским организаторам. «Вы проделали фантастическую работу по подготовке к Азиатским играм. Отсрочка на один год из-за пандемии была беспрецедентной в истории ОСА, но ваше усердие и решимость принесут свои плоды в течение следующих 16 дней, и вы будете вознаграждены самой большой наградой. Великолепные и успешные Азиатские игры за всю историю», — сказал Сингх.

С 23 сентября по 8 октября на Азиатских играх в Ханчжоу будут представлены 40 видов спорта, 61 дисциплина и 481 соревнование. Китай, принимающая страна, имеет самое значительное представительство: 886 спортсменов участвуют в 407 соревнованиях. Еще одним событием стало отображение знаковых зданий из различных азиатских стран и регионов на вертикальных светодиодных экранах, продвигающих идею сосуществования и гармонии.

За последние восемь лет организаторы отдали приоритет проведению экологически чистых и умных Игр. Ярким примером их внимания к устойчивому развитию является Центр скалолазания Шаосин Кэцяо Яншань, объект, перепрофилированный из заброшенного карьера. Из 56 объектов проведения Азиатских игр и Паралимпийских Азиатских игр в Ханчжоу только 12 построены заново, а остальные реконструируются или возводятся временно.

Несмотря на годичную задержку, эти площадки были использованы. По данным HAGOC, с мая 2022 года все доступные площадки посетили 10 миллионов человек, что позволяет публике заниматься фитнесом в этих первоклассных заведениях. «Даже несмотря на задержку, все наши площадки открыты для публичного использования, что приносит пользу местным сообществам», — заявил Чэнь Вэйцян, заместитель генерального секретаря HAGOC.

На объектах преимущественно используется экологически чистая электроэнергия, что соответствует цели Ханчжоу по проведению Азиады с нулевым выбросом углерода. Часть электроэнергии поступает из фотоэлектрической энергии из таких регионов, как бассейн Кайдам в провинции Цинхай и перевал Цзяюй в провинции Ганьсу, в то время как другие используют энергию ветра из таких регионов, как Синьцзян-Уйгурский автономный район.

Важным решением стало то, что на субботней церемонии открытия традиционный фейерверк был исключен. "Поскольку мы хотим максимально сократить выбросы углекислого газа, мы решили сократить фейерверки", - заявил Ша Сяолань, главный директор церемонии открытия Игр.

Ханчжоу, известный как центр предпринимательства и инноваций, использует Азиатские игры для демонстрации своих передовых технологий, включая большие данные, искусственный интеллект и виртуальную реальность. На нескольких объектах проведения соревнований доступны услуги беспилотного транспорта, а технология 5G расширяет возможности зрителей при просмотре игр.

Отличительной особенностью инициативы «умных игр» Ханчжоу является программа цифрового факелоносца, которая позволяет всем пользователям смартфонов участвовать в эстафете огня. Онлайн-эстафета огня, запущенная 15 июня, открыта не только для граждан Китая, но и для пользователей интеллектуальных устройств из более чем 40 азиатских стран.

В преддверии летних Олимпийских игр 2024 года в Париже Азиада в Ханчжоу станет испытательным полигоном для лучших спортсменов Азии, стремящихся к олимпийскому успеху. Кроме того, разыгрываются 74 олимпийские квоты по девяти видам спорта, включая стрельбу из лука и теннис.

В результате в Азиаде в Ханчжоу принимают участие более 12 000 спортсменов, это новый рекорд в истории Азиатских игр. Такие державы, как Япония и Южная Корея, а также более мелкие страны, такие как Монголия, направили в Ханчжоу свои самые большие делегации за всю историю в надежде продемонстрировать свое спортивное мастерство.

Однако для многих Азиатские игры – это нечто большее, чем просто спорт. Он также символизирует дружбу, солидарность и национальную гордость. «Хотя мы очень хорошо знаем, что наша миссия по завоеванию медалей в Китае будет непростой, мы действительно гонимся за этой честью», - сказал палестинский игрок в пляжный волейбол Абдулла Аль-Аркан.

Это мнение поддержал сирийский тяжелоатлет Ман Асаад, завоевавший бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио-2020. «Наша экономическая ситуация сложная. Но это делает нас более решительными в достижении и представлении положительного имиджа нашей страны и ее народа», - сказал Асад.

Для афганца Мухаммада Халида Хотака, 32-летнего спортсмена по ушу, который начал заниматься этим видом спорта в возрасте 14 лет, соревнования в Китае представляют собой сбывшуюся мечту. «Ушу способствует миру и дружбе между людьми. Я четыре раза соревновался с чемпионами Китая, и это был ценный опыт», - сказал Мухаммед. «Я буду работать еще усерднее, чтобы добиться успеха на соревнованиях высокого уровня».

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«От сердца к сердцу, @Future» — гласит слоган Азиатских игр в Ханчжоу. Чароен Ваттанасин, вице-президент Олимпийского комитета Таиланда, интерпретировал это как выражение важности искреннего взаимодействия и взаимопонимания, а также долгосрочного пути в будущее. Он призвал всех участников Азиатских игр двигаться в правильном направлении, руководствуясь этим принципом, и с нетерпением предвкушая светлое будущее.

#китай #спорт #азиатские игры #цифровой китай #цифровой мир
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