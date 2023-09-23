Поскольку криптоиндустрия склоняется к Web3, децентрализованной сети, это развитие открывает новые возможности для маркетологов Web3

Microsoft недавно представила новую категорию рекламы под названием «Разговорная реклама». Используя Bing Chat в качестве платформы, эти новые объявления направлены на повышение вовлеченности пользователей и предоставление услуг помощника при совершении покупок.

реклама

Диалоговая реклама — первый рекламный продукт, созданный исключительно для чата Bing с искусственным интеллектом и позволяющий по-новому взглянуть на цифровую рекламу. Он подключает искусственный интеллект, чтобы преодолеть разрыв между рекламодателями и потребителями.

Самый популярный формат в этой категории — реклама «Сравни и прими решение» — поможет потребителям принять обоснованное решение о покупке. Формат генерирует таблицы на основе искусственного интеллекта, в которых показано сравнение продуктов, включая изображения и цены. Это отличается от традиционной поисковой рекламы и подталкивает Bing Chat к более интерактивному, диалоговому пользовательскому интерфейсу.

Опыт диалоговой рекламы, сравнение и принятие решений.

Кия Сейнсбери-Картер, вице-президент глобального партнёра и розничных медиа Microsoft Advertising, подробно рассказала о намерениях этого предприятия, подчеркнув цель повышения эффективности рекламы в чат-среде.

«Когда мы запустили [Bing Chat], мы на самом деле просто запустили существующие форматы рекламы, чтобы посмотреть, как он работает, [и] что мы попросим рекламодателей сделать, что мы считаем ценным. Мы начинаем замечать некоторые вещи и считаем, что существует категория… которая очень специфична для чата, поэтому она будет находиться под эгидой «разговорной рекламы», — сказала Сэйнсбери-Картер.

Первые показатели эффективности диалоговой рекламы демонстрируют многообещающие результаты. Показанные в диалоговом потоке текстовые объявления показали рост кликабельности в 1,8 раза по сравнению с обычным поисковым потоком. Кроме того, у товарных объявлений рейтинг кликов увеличился на 11%, а время пребывания в них увеличилось, что свидетельствует о точности и релевантности результатов поиска.

Появление диалоговой рекламы — своевременное открытие для маркетологов Web3. Web3, это децентрализованная веб-версия, которая делает упор на контроль пользователей и владение данными. Интеграция диалоговой рекламы Microsoft в такую структуру потенциально может стимулировать персонализированную рекламу, обеспечивая при этом конфиденциальность пользователей.

Например, Snapchat и Axel Springer, являясь первыми сторонними платформами для использования API Ads for Chat, намекают на более широкую сферу применения. А реклама «Сравни и прими решение» может стать новаторской для маркетологов Web3. Например, используя ИИ для персонализированного сравнения продуктов, маркетологи могут улучшить взаимодействие с пользователем и процесс принятия решений, что является квинтэссенцией маркетинга Web3.

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Усилия Microsoft также подчеркивают возможности генеративного искусственного интеллекта в создании более актуального, визуально привлекательного и динамичного контента, соответствующего намерениям потребителя. Модель, объединяющая искусственный интеллект и рекламу, может стать катализатором перехода к более интеллектуальным, ориентированным на пользователя моделям рекламы в индустрии Web3.