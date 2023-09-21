В иске утверждается, что LLaMA компании Meta получила финансовую выгоду от работы авторов.

В недавнем судебном иске три известных автора привели несколько причин утверждать, что большой языковой инструмент Meta, LLaMA, копировал их книги. Более того, они утверждают, что в связи с этим Мета несет ответственность за предоставление другим возможности использовать LLaMA для своих собственных творений. Они утверждают, что их материалы повлияют на всю будущую работу.

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Однако Мета утверждает, что закон об авторском праве не распространяется на факты или структуру информации в книгах. Также отмечается, что упомянутый контент составляет очень небольшую часть всего набора обучающих данных. «Даже если принять утверждения истцов, их книги содержали менее миллионной доли обучающих данных», — заявила компания.

Подчеркивается, что использование текстов для обучения LLaMA языковому моделированию и созданию оригинального контента напоминает использование Google книг для своего инструмента поиска. Гильдия авторов против. Гугл, Инк. постановил, что такая практика представляет собой добросовестное использование.

Мета утверждает, что те, кто заинтересован в понимании процесса обучения LLaMA, могут изучить его общедоступную исследовательскую работу. В нем также говорится, что LLaMA будет доступна академическим исследователям и лицам, связанным с правительством, гражданским обществом и научными кругами. Однако в первую очередь для изучения, исследования и разработки.

В то время как продолжающиеся споры и этические проблемы продолжают возникать в отношении ИИ, другие известные инвесторы утверждают, что он изменит жизнь в ближайшие годы. 14 июня BeInCrypto сообщил об убеждении юриста по интеллектуальной собственности Дженнифер Мейзел о том, что пользователи должны принимать меры предосторожности перед использованием результатов генеративных инструментов искусственного интеллекта.

Страны с самой высокой долей респондентов, готовых доверять системам искусственного интеллекта.

Мейзел советует пользователям внимательно изучить соглашение с поставщиком программного обеспечения, чтобы выявить любые гарантии в отношении контента, используемого для обучения генеративного ИИ. Она подчеркнула важность этого для предотвращения претензий третьих сторон о нарушении авторских прав.

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Между тем, во время недавней презентации инвестор-миллиардер Рэй Далио предсказал, что через пять лет ИИ существенно изменит рынок труда. Далио прогнозирует, что это внесет значительный вклад в повышение производительности, образования и здравоохранения. Далее он заявляет, что это может даже привести к введению трехдневной рабочей недели.