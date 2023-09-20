Участники партнерского тура China Storyteller Partnership Tour приняли участие в марафоне «Ваньфэнлинь» 2023 года

С началом полумарафона Ваньфэнлинь 2023 года участники партнерского тура China Storyteller по удивительному Гуйчжоу отправились в путешествие, чтобы исследовать живописный город Синьи, расположенный в автономной префектуре Цяньсянань-Буйэй и Мяо.

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Более 10 000 участников со всего мира присоединились к марафону 10 сентября, который был назван в честь замечательного живописного района Ваньфэнлинь. Этот регион, характеризующийся густыми карстовыми вершинами необычной формы, простирающимися на сотни километров, предлагает потрясающие виды на города, деревни, сельскохозяйственные угодья и каньоны, что позволяет ему войти в число шести самых красивых горных лесов Китая по версии Национальной географии Китая.

Ваньфэнлин не только изобилует природной красотой, но и богат культурным наследием этнической группы буйей. В этом районе находится объект национального нематериального культурного наследия - группа Буйей, участники которой играют на восьми различных инструментах во время пения. Дизайн парчи Bouyei получил международное признание на Китайской международной неделе моды в Пекине в начале сентября этого года.

Столица префектуры Синьи может похвастаться крупнейшим в Китае искусственным озером и пятым по величине пресноводным озером Ваньфэн. Озеро площадью 176 квадратных километров и вмещающее 10,26 миллиарда кубометров воды было создано плотиной гидроэлектростанции Тяньшэнцяо I, крупного национального гидроэнергетического проекта, расположенного на стыке провинций Гуйчжоу, Юньнань и Гуанси-Чжуанского автономного района.

Озеро Ваньфэн становится раем для любителей водных видов спорта и активного отдыха, предлагая такие развлечения, как дикая рыбалка, катание на скоростных лодках, яхтах, каяках и многое другое, и все это в окружении карстовых вершин и этнических деревень.

Синьи постоянно носит звание места проведения Международной конференции по горному туризму и спорту на открытом воздухе, а в этом году конференция началась 15 сентября и включала в себя марафон Ваньфэнлинь.

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Партнерство China Storyteller, созданное во время Китайского интернет-медиа форума в апреле, нацелено на создание превосходной интернет-платформы и поддержку международных создателей контента в создании высококачественных рассказов о достижениях и практике Китая.