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Вслед за БРИКС-2023 Африка объединяется для борьбы с пандемией

Важно объединить опыт Африканского союза и БРИКС
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После 15-го саммита БРИКС в Сэндтоне на прошлой неделе Африка уже предпринимает шаги, чтобы стать менее зависимой от Запада.

В ходе знаковой дискуссии, организованной Департаментом здравоохранения Южной Африки, Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Africa Health Business и Африканское отделение Делового совета БРИКС государства - члены БРИКС, включая недавно присоединившиеся Эфиопию и Египет, взяли на себя обязательство сотрудничать с деловым сектором в области профилактики, подготовка к пандемиям и реагирование на них.

Этот диалог состоялся параллельно с саммитом БРИКС с целью установления рамок между Африканским союзом (АС) и БРИКС в плане готовности, предотвращения, реагирования и восстановления (3P2R). Цель состоит в том, чтобы использовать объединенный опыт стран Африканского союза и БРИКС в борьбе не только с Covid-19, но и с другими кризисами в области здравоохранения.

Хотя уже существуют платформы, направленные на региональные усилия по предотвращению пандемии, стоит отметить, что расширенный БРИКС в настоящее время представляет поразительные 4,8 миллиарда человек, что составляет более половины населения земного шара.

Учитывая этот сдвиг в динамике власти, наряду с такими вызовами, как изменение климата и участившиеся вспышки заболеваний, становится все более очевидным, насколько жизненно важны АС и БРИКС для глобальной безопасности в области здравоохранения.

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Доктор Ставрос Николау, член Делового совета БРИКС, подчеркнул актуальность этого сотрудничества; "Пандемия Covid-19 выявила различия в состоянии здоровья, которые особенно очевидны на африканском континенте“. Совместные усилия между регионами БРИКС могут улучшить эпиднадзор, исследования, инфраструктуру и распределение ресурсов. Это обеспечит скоординированное реагирование на пандемии.

В ходе беседы также был отмечен успех "Йоханнесбургского процесса", платформы, которая сыграла определенную роль в координации медицинских контрмер во время кризисов в области здравоохранения. Эта инициатива рассматривается как инструмент в усилиях Всемирной организации здравоохранения.

Важным открытием встречи стал вклад Сети по производству вакцин в развивающихся странах (DCVMN), которая состоит из производителей из государств - членов БРИКС. Они предоставили 60% вакцин против Covid-19. В ходе обсуждения также был затронут потенциал расширения рынков стран БРИКС и Африканского союза с целью охвата всех производителей в этих регионах.

Однако в ходе диалога были высказаны опасения. Заинтересованные стороны признали неравенство в странах с низким и средним уровнем дохода, хрупкость систем здравоохранения и недостаточное финансирование 3P2R (готовность, профилактика, реагирование, восстановление).

В качестве приоритетных направлений были определены диверсификация производства, поддержка производственных целей Африки и развитие первичной медико-санитарной помощи. Предлагаемые конкретные действия включают создание фонда БРИКС 3P2R через Новый банк развития и организацию конференции на Международной конференции по общественному здравоохранению в Африке (CPHIA) в 2023 году для достижения соглашения о рамочной программе АС и БРИКС.

Д-р Жан Касейя, генеральный директор Африканского центра контроля заболеваний, подчеркнул важность этого диалога, особенно учитывая пандемию. В нем подчеркивается ответственность за повышение как безопасности здравоохранения, так и адаптивности за пределами границ.

Министр здравоохранения д-р Джо Фаала поддержал это мнение, подчеркнув необходимость того, чтобы государства - члены БРИКС активизировали свои усилия по продвижению медицинских технологий в рамках своих систем здравоохранения. Он выразил удовлетворение тем, что государства - члены БРИКС подтвердили и взяли на себя обязательства по усилению мер по предотвращению, обеспечению готовности и реагированию.

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