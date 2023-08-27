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Ранний компьютер Apple, который помог запустить компанию стоимостью 3 трлн долларов
Один из первых персональных компьютеров, созданных Apple и подписанных соучредителем компании Стивом Возняком, был продан на аукционе более чем за 223.000 долларов.

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На этой фотографии, предоставленной RR Auction, изображен винтажный компьютер Apple, построенный в 1970-х годах и подписанный соучредителем компании Стивом Возняком. Компьютер был продан на аукционе более чем за 223 000 долларов. Apple-1 был восстановлен до полностью работоспособного состояния и поставляется в изготовленном на заказ корпусе со встроенной клавиатурой, сообщает RR Auction, который провел аукцион, завершившийся в четверг, 24 августа 2023 года.

БОСТОН - Один из первых персональных компьютеров, созданный Apple и подписанный соучредителем компании Стивом Возняком, был продан на аукционе более чем за 223 000 долларов.

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Apple-1 был восстановлен до полностью работоспособного состояния и поставляется в специальном чехле со встроенной клавиатурой, согласно данным бостонского аукциона RR, который провел распродажу, завершившуюся в четверг.

Около 200 из них были изготовлены в гараже соучредителя Apple Стива Джобса в Лос-Альтосе, Калифорния, в 1976 и 1977 годах и помогли основать компанию, которая в июне стала первым публично торгуемым предприятием, завершившим торговый день с рыночной стоимостью в 3 триллиона долларов. Первоначально он был продан за 666 долларов, ожидалось, что он будет продаваться примерно за 200 000 долларов, сообщает RR.

Apple-1 была подписана Возняком “Woz” на мероприятии в Университете Брайанта в 2017 году.

Он был приобретен человеком, который продал его в 1980 году на выставке любителей компьютеров во Фрамингеме, штат Массачусетс, и использовался на протяжении 1980-х годов. По словам аукционного дома, он был приведен в рабочее состояние ранее в этом году экспертом Apple Кори Коэном.

Она была приобретена коллекционером, пожелавшим остаться неизвестным, сообщает RR Auction.

Оригинальная рукописная реклама компьютера Apple-1, написанная Джобсом, была продана на том же аукционе почти за 176 000 долларов, сообщает RR.

Чек компании Apple № 2, подписанный Джобсом и Возняком и датированный 19 марта 1976 года, был продан более чем за 135 000 долларов.

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#apple #компьютер #аукцион #персональный компьютер
Источник: abcnews.go.com
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