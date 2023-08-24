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В БРИКС войдут Саудовцы, Аргентинцы, Эмираты, Иранцы и Египтяне
Сейчас в объединение входят пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

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Блок развивающихся стран-БРИКС-объявит о расширении альянса еще на пять стран с возможностью шестого члена в ближайшие годы. Принятие решения началось во вторник вечером, когда президенты Китая, России, Южной Африки, Индии и Бразилии закрылись на ретрите, чтобы обсудить расширение блока. Саммит с участием Луиса Инасио Лула да Силва (PT) и должно завершиться в четверг. Проект окончательного заявления, полученный UOL и однозначно раскрытый, указывает на то, что имена уже определены.

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Во-первых, переговорщики, которые находились в зале заседаний, предназначенном только для лидеров, отмечают, что было установлено, что экспансия действительно должна произойти, несмотря на первоначальное сопротивление со стороны Бразилии и Индии. Также было определено, что это расширение может рассчитывать на пять или шесть стран.

Шов взаимопонимания, как выяснил UOL, прошел через географическое распределение новых стран-членов и имел в основном политический характер. Также было отдано предпочтение правительствам, которые уже были в G20, хотя это был не единственный критерий.

Иран, Саудиты и Аргентинцы в финальном списке; Бразилия не будет ветировать. Окончательный список стран включает:

  • Саудовская Аравия
  • Аргентина
  • Иран
  • Арабские Эмираты
  • Египет

Для географического баланса может войти и другая африканская страна. Правительство Бразилии уже дало понять остальным странам, что не будет вводить вето на объявленные имена. Но в Бразилиа немало членов правительства предупреждают, что дорогие темы бразильской дипломатии - демократия, права человека и гендер - теперь будут исключены из БРИКС.

Бразильская сделка — скромные результаты

В обмен на поддержку расширения Бразилия позаботилась о том, чтобы ее ходатайство о вакансии в Совете Безопасности ООН было упомянуто в окончательном соглашении. Текст, по сути, указывает на кампанию Министерства иностранных дел за пост. Но неоднозначным образом остается неясным, существует ли в БРИКС консенсус в отношении расширения Совета с Бразилией, Индией и Южной Африкой. Китай не исключает вступления Бразилии, но категорически против участия своего регионального конкурента-Индии-в высшем органе ООН.

Первоначальный проект БРИКС о наличии Индонезии в конечном итоге пришлось пересмотреть после того, как азиатская страна заявила, что в настоящее время она не находится в политической готовности. Джакарта может быть включена в ближайшее время. Одним из главных нововведений является прибытие Ирана, страны, находящейся под международным давлением из-за своих ядерных проектов. Тегеран-сильный союзник России.

Расширение велось в течение последних нескольких месяцев. Но, столкнувшись с глубокими различиями между странами, было установлено, что только пять лидеров могут принять политическое решение о том, кто войдет, при каких условиях и критериях. Для этого был организован ретрит исключительно среди президентов. Источники среди участников переговоров по БРИКС показывают, что идея Китая заключалась в том, что во время саммита переговоров не будет. Си Цзиньпин, президент Китая, известен своим "имперским" присутствием на мероприятиях и всегда хочет, чтобы решения уже были приняты до его участия.

Но и Бразилия, и Южноафриканцы с лидерами, которые были профсоюзными деятелями, чувствовали себя комфортно, участвуя в отступлении, чтобы договориться о политическом урегулировании. Владимир Путин, российский лидер, не ездил в Южную Африку, столкнувшись с риском быть арестованным по обвинению в Международном уголовном суде. Но в ретрите и дебатах он участвовал в видеоконференции, а его канцлер Сергей Лавров будет на встрече лицом к лицу.

Китай хочет, чтобы блок являлся своим

В течение последних нескольких месяцев переговорщики работали над различными сценариями того, что может быть расширением альянса. Идея была предпринята Китаем в попытке расширить свое влияние и, по мнению некоторых групп в бразильском правительстве, наступление на инструментализацию БРИКС.

С блоком, заполненным своими союзниками, Китай может расширить свою власть в международных дебатах, в принятии решений в международных организациях и даже в разработке повестки дня дебатов ООН. Для Бразилии это сценарий, который не обязательно отвечает их интересам. Опасения в Министерстве иностранных дел связаны с потерей национального лидерства среди развивающихся стран и риском того, что блок станет заложником стратегических целей Пекина.

По этой причине в последние месяцы Министерство иностранных дел стремилось отстаивать установление критериев, которые должны использоваться для ввода новых членов, а также региональный баланс. Цель состояла в том, чтобы позволить южноамериканским союзникам Бразилии быть частью, уравновешивая прибытие китайских союзников.

Положение в Совете Безопасности

Но китайское влияние-не единственная забота Бразилии. Одно из опасений заключается в том, что с увеличением числа членов историческая кандидатура бразильцев, индийцев и южноафриканцев на постоянные места в Совете Безопасности ООН будет ослаблена внутренней конкуренцией среди вновь возникающих новичков.

Сегодня Китай рассматривается Бразилией как правительство, которое не хочет расширения Совета Безопасности и которое за кулисами работает против этой идеи. Однако с удвоением размера блока "новые" и с китайскими союзниками возникает вопрос, не пострадает ли бразильская кандидатура в конечном итоге. Поэтому Министерство иностранных дел настаивает на том, что саммит на этой неделе также должен быть завершен определением этой китайской поддержки расширения Совета Безопасности.

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#иран #брикс #саудовская аравия #египет #аргентина #расширение #брикс+ #брикс++ #эмираты
Источник: noticias.uol.com.br
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