Китайская индустрия робототехники сохранила двузначный рост, а общий доход в прошлом году превысил 170 млрд юаней (23,3 млрд долларов), в 2022 году продажи промышленных роботов в стране составили более половины от общемирового объема, занимая первое место в мире 10 лет подряд

Автор статьи: ФАН ФЕЙФЭЙ

Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы ускорить применение робототехники в более широком спектре областей, и поощрять иностранные робототехнические компании инвестировать и развивать свой бизнес в стране, заявил Синь Гобин, вице-министр промышленности и информационных технологий. Он также призвал активизировать усилия по установлению правил и стандартов, которые будут лучше регулировать разработку и применение появляющихся технологий.

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Китайская индустрия робототехники сохранила двузначный рост, а общий доход в прошлом году превысил 170 млрд юаней (23,3 млрд долларов), сказал Синь. По его словам, в 2022 году продажи промышленных роботов в стране составили более половины от общемирового объема, занимая первое место в мире 10 лет подряд.

Он сказал, что плотность роботов в обрабатывающей промышленности составила 392 робота на 10 000 сотрудников, и промышленные роботы уже внедрены в 65 отраслях и 206 подотраслях, при этом применение в таких областях, как новая энергетика, автомобилестроение, производство литиевых батарей, фотоэлектрическая промышленность и другие развивающиеся отрасли, быстро расширяется.

Данные Министерства промышленности и информационных технологий показали, что в первом полугодии объем производства промышленных роботов в стране составил 222 000 единиц, что на 5,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство роботов для сектора услуг за период с января по июнь подскочило на 9,62 процента в годовом исчислении до 3,53 миллиона единиц.

По данным министерства, установки промышленных роботов в Китае заняли первое место в мире в 2022 году, завоевав более 50-процентную долю рынка. Общий объем раскрытого финансирования робототехнической отрасли Китая в прошлом году составил более 30 миллиардов юаней.

"Китай сыграл значительную роль в развитии научно-технических инноваций и инжиниринга в глобальном масштабе и добился замечательных достижений в разработке роботов", - сказал Жозе Виейра, президент Всемирной федерации инженерных организаций. "Необходимо достичь баланса между научно-техническими инновациями и промышленным развитием и работать сообща, чтобы способствовать развитию робототехники более инклюзивным и устойчивым образом", - сказал Виейра.

По данным Международной федерации робототехники, профессиональной некоммерческой организации, базирующейся в Германии, Китай на сегодняшний день является самым быстрорастущим рынком роботов в мире, с самым большим количеством ежегодных установок, а с 2016 года у него самый большой годовой запас роботов.

Чэнь Ин, заместитель председателя и генеральный секретарь Китайского института электроники, призвал приложить больше усилий для ускорения глубокой интеграции робототехники с передовыми технологиями, включая искусственный интеллект, биотехнологии, новые материалы и интерфейс мозг-компьютер.

Чжан Цзинь, президент Siasun Robot & Automation Co, заявил, что компания продолжит увеличивать инвестиции в исследования и разработки, расширять собственные инновационные возможности и расширять свое присутствие в автомобилестроении, полупроводниках и секторе новой энергетики.