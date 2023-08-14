В городе Джинджа в Восточном регионе Уганды прошла ежегодная сельскохозяйственная выставка

Китайские эксперты по сельскому хозяйству в Уганде со вторника демонстрируют новые сорта семян и технологии на проходящей в стране ежегодной сельскохозяйственной выставке в городе Джинджа, Восточный регион, которая произвела огромное впечатление на местных фермеров.

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Посетители, заполнившие помещение, предоставленное Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), с интересом знакомились с высокоурожайными семенами риса, просом лисохвост и несколькими небольшими сельскохозяйственными приспособлениями.

"Если мы хотим выбраться из бедности, нам нужно открыть глаза и уши, чтобы мы могли больше узнать о семенах, которые дают высокие урожаи", - сказал "Синьхуа" Джубили Амути, фермер, занимающийся коммерческой деятельностью, после посещения киоска экспертов. "Я многому научился, я собираюсь практиковать то, что они мне сказали делать. Они дали мне образец (сорго), чтобы я пошел и попробовал, и, увидев, насколько оно урожайное, я смогу выращивать его в большем масштабе".

Джозеф Мутале, местный фермер, сказал, что китайцы продемонстрировали несколько машин, которые могут иметь решающее значение для фермеров, особенно во время посевного сезона.

"Это дорого, но если мы сможем купить его всей группой, то это будет доступно по цене", - сказал Мутале, имея в виду двухколесную сеялку.

Дик Нуваманья, президент Национальной федерации фермеров Уганды, сказал агентству Синьхуа, что китайские эксперты в области сельского хозяйства играют важную роль в передаче технологий, особенно в сельских районах.