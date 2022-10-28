Накануне в мессенджер Telegram была внедрена функция публикации платных изображений. Однако сегодня, 28 октября, Apple потребовала от разработчиков Telegram отключить функционал, предназначенный для оплаты такого контента. Причина кроется в том, что данная система оплаты реализована внутри самого мессенджера — без участия App Store и, соответственно, в обход обязательной 30-процентной комиссии магазина.
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Теперь при нажатии на платное изображение на устройствах Apple появляется предупреждение: «публикация не может быть просмотрена на вашем устройстве». На Android и ПК функция работает в прежнем режиме.
В своём личном канале основатель Telegram Павел Дуров в очередной раз раскритиковал монополистическую политику Apple и выразил надежду на то, что регулирующие органы ЕС и ряда стран рассмотрят действия корпорации из Купертино. Кроме того, он заявил, что команда мессенджера продолжит разрабатывать «за пределами экосистемы Apple».
Стоит отметить, что публиковать платный контент могут владельцы каналов с более чем 100 подписчиками.