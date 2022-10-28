По правилам Apple компания должна получать 30% от любого платного контента в приложениях

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Накануне в мессенджер Telegram была внедрена функция публикации платных изображений. Однако сегодня, 28 октября, Apple потребовала от разработчиков Telegram отключить функционал, предназначенный для оплаты такого контента. Причина кроется в том, что данная система оплаты реализована внутри самого мессенджера — без участия App Store и, соответственно, в обход обязательной 30-процентной комиссии магазина.

реклама

Теперь при нажатии на платное изображение на устройствах Apple появляется предупреждение: «публикация не может быть просмотрена на вашем устройстве». На Android и ПК функция работает в прежнем режиме.

В своём личном канале основатель Telegram Павел Дуров в очередной раз раскритиковал монополистическую политику Apple и выразил надежду на то, что регулирующие органы ЕС и ряда стран рассмотрят действия корпорации из Купертино. Кроме того, он заявил, что команда мессенджера продолжит разрабатывать «за пределами экосистемы Apple».

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке <b>RTX 3090 Ti за копейки</b>, смотри RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр -35% на S22 Ultra в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3080 за 60 тр в Регарде 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3060 Gigabyte за 30 с началом ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Стоит отметить, что публиковать платный контент могут владельцы каналов с более чем 100 подписчиками.