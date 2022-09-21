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Видеохостинг YouTube анонсировал нововведения, которые коснутся партнёрской программы для авторов контента. Теперь сервис будет поощрять денежными вознаграждениями пользователей, создающих короткие ролики Shorts. Портал 9to5Google пишет, что имеется в виду заработок с рекламных роликов, которые будут появляться в потоке коротких видео.
Действовать обновлённая программа будет с начала 2023 года. Для присоединения к ней нужно иметь на своём канале 1 тыс. подписчиков и 1 млн просмотров Shorts за последние 90 дней. Также канал должен собрать 4 тыс. часов просмотров суммарно.
YouTube пообещал, что в течение 30 дней рассчитает доход с Shorts и будет выплачивать создателям 45 % от его суммы - оставшиеся средства будут использованы для "покрытия расходов на лицензирование музыки". Отмечается, что указанный процент от дохода будет одинаков как для тех, кто использует музыку в Shorts, так и для авторов, обходящихся без неё.
Кроме того, авторам Shorts позволят использовать музыку на протяжении всей длительности ролика, то есть 60 секунд. Также для них создадут музыкальный каталог, в котором можно будет выбирать из большого количества треков.
Как известно, с весны этого года YouTube приостановил работу монетизации для пользователей из России. Следовательно, данная новость их не затронет.