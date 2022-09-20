Инсайдер раскрыл детали о доступном планшете Xiaomi, который должен выйти в октябре.

Недавно Xiaomi сама засветила невышедший планшет Redmi Pad, опубликовав его официальное промо-изображение. Теперь утечка дополнилась инсайдерскими данными касательно технической составляющей девайса. Согласно информации Каспера Скржипека (Kacper Skrzypek), планшет оснастят аккумулятором ёмкостью 7 800 мАч, чипсетом MediaTek Helio G99 (MT8781), IPS-дисплеем диагональю 11 дюймов и разрешением 2К (2048x1080 пикселей).

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Сообщается о поддержке быстрой зарядки мощностью до 22,5 Вт. Работать Redmi Pad будет под управлением планшетной модификации MIUI 13 на основе Android 12. Объём оперативной памяти составит 3 либо 4 ГБ, хранилища - 64 ГБ.

То самое слитое изображение

К слову, опубликованное Xiaomi изображение полностью подтвердило ранний рендер от инсайдера, на котором демонстрировался внешний вид блока камер с надписью "8.0MP" ("8-мегапиксельная"). Таким образом информация о разрешении камеры, судя по всему, также с большой долей вероятности верна.

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Инсайдер утверждает, что планшет выйдет в двух версиях: одна только с Wi-Fi, другая с LTE. Кроме того, он назвал предполагаемую цену Redmi Pad для двух стран - в Ираке он будет стоит 225 долларов, в Кувейте - 233. О стоимости какой из версий идёт речь - неизвестно. Презентация Redmi Pad должна состояться в октябре.