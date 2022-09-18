Фишек довольно много как для обычных пользователей, так и для «элиты» с подпиской Premium

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17 сентября свет увидело очередное обновление мессенджера Telegram. Основной упор создатели сделали на новые опции для пользователей Telegram Premium. Теперь эти счастливчики могут реагировать на один и тот же пост трижды или устанавливать рядом с никнеймом эмодзи-статус, как в старой доброй ICQ. Для «обычных смертных» тем временем стали доступны те самые реакции с клоуном, китом и улыбающейся луной. Однако объясняется такая неслыханная щедрость разработчиков тем, что Premium-пользователям дали возможность использовать как реакцию любой эмодзи из огромного набора. Такое вот распределение привилегий.

Кроме того, разработчики уделили внимание мобильным клиентам для iOS и Android. Пользователей iPhone решили порадовать небывало плавной анимацией на этапе регистрации или входа в аккаунт [ВИДЕО] — старались, видимо, как раз к моменту выхода новеньких iPhone 14. Владельцы Android-смартфонов должны заметить функцию приоритизации загрузок и доработанные анимации при открытии или сворачивании медиафайлов. А обладателей Google Pixel и других устройств с «чистым» Android порадует иконка Telegram, которую научили принимать минималистичный вид в стиле Material You.

Стоит упомянуть и новый способ делиться ссылками на свой профиль: теперь можно указать свой никнейм в виде префикса перед t.me, как показано ниже:

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Более подробно ознакомиться со всеми фишками обновления можно в блоге Telegram.