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in2wr1st За пост начислено вознаграждение
Результаты бенчмарка Pixel 7 Pro раскрыли подробности о чипсете Google Tensor G2
Новое поколение чипсета Tensor станет производительнее за счёт 4-нм техпроцесса и свежего графического процессора
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Благодаря данным инсайдера под ником Kuba Wojciechowski и появлению в базе Geekbench ещё не выпущенного Pixel 7 Pro, стали известны новые детали о грядущем чипсете Google Tensor G2, которым будут оснащены смартфоны Pixel седьмого поколения. Войцеховски утверждает, что процессор новой SoC будет на 10 % производительнее за счёт перехода на 4-нанометровый техпроцесс (первый Tensor изготавливался с 5 нанометрами).

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При этом остальные составляющие части ЦП останутся неизменными — Tensor G2 будет использовать тот же набор ядер, что и предшественник, а это 2 высокопроизводительных Cortex-X1 на 2800 МГц, 2 среднечастотных Cortex-A72 на 2560 МГц и 4 энергоэффективных Cortex-A55 на 1800 МГц.

Что касается графики, здесь ожидается ещё более значительный прирост в 20 % благодаря использованию Mali-G710 вместо Mali-G78. Утверждается, что энергоэффективность графики также составит 20 %, а её производительность при выполнении ИИ-алгоритмов возрастёт на 35 %.

Презентация грядущих Pixel 7 и 7 Pro ожидается в октябре. Смартфоны будут представлены вместе с ОС Android 13.

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