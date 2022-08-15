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Apple потребовала от Rutube скрыть контент государственных СМИ
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Сегодня, пятнадцатого августа, администрация российского видеохостинга Rutube получила от американской Apple требование скрыть в своём iOS-приложении контент государственных информагентств и телеканалов. Об этом сообщило руководство сервиса в пресс-релизе. Как вариант, Rutube предложено ограничить доступность своего приложения, сделав его доступным только в российским App Store. Сейчас же его могут скачать жители 171 страны. Таким образом корпорация предлагает российской платформе решить вопрос с модерацией.

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Ограничения в отношении подконтрольных Кремлю средств массовой информации ранее приняла Google, удалив принадлежавшие им YouTube-каналы. Это в свою очередь стало поводом для давления на зарубежные корпорации со стороны властей РФ. Так, профильные ведомства не раз требовали от платформ восстановить доступ к контенту государственных телеканалов и изданий.

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Около недели назад под раздачу попал канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова, который транслировал повестку руководства РФ и госСМИ на трёхмиллионную аудиторию. А несколько дней назад был заблокирован канал корпорации Ростеха.

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#apple #санкции #rutube
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Aristarh
15:00
Путину это расскажи.
Apple потребовала от Rutube скрыть контент государственных СМИ
Infinity78
14:59
и он 5 миль всего прокладывал) все остальное придумали.
Один американец проложил 22 км оптоволокна для подключения к широкополосному интернету
Infinity78
14:58
Там можно вдоль дорог вроде тянуть без разрешения и под дорогу пробурить, если полотно не повредишь. Но не частнику.
Один американец проложил 22 км оптоволокна для подключения к широкополосному интернету
Tank
14:55
Хочу заменить человека жука на Ленина - игра будет на много бодрее.))
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Anglesmith
14:54
Ну, эти тесты прогрели до 85°С. OCCT слабак против линкса и прайма. PBS вкоючил (обычно я без него обхожусь), Температуре в комнате около 24°C
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Infinity78
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Bnertiagfh
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