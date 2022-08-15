Сегодня, пятнадцатого августа, администрация российского видеохостинга Rutube получила от американской Apple требование скрыть в своём iOS-приложении контент государственных информагентств и телеканалов. Об этом сообщило руководство сервиса в пресс-релизе. Как вариант, Rutube предложено ограничить доступность своего приложения, сделав его доступным только в российским App Store. Сейчас же его могут скачать жители 171 страны. Таким образом корпорация предлагает российской платформе решить вопрос с модерацией.
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Ограничения в отношении подконтрольных Кремлю средств массовой информации ранее приняла Google, удалив принадлежавшие им YouTube-каналы. Это в свою очередь стало поводом для давления на зарубежные корпорации со стороны властей РФ. Так, профильные ведомства не раз требовали от платформ восстановить доступ к контенту государственных телеканалов и изданий.
Около недели назад под раздачу попал канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова, который транслировал повестку руководства РФ и госСМИ на трёхмиллионную аудиторию. А несколько дней назад был заблокирован канал корпорации Ростеха.