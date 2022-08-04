Видеохостинг объяснил это нарушением правил сообщества.

Сегодня, четвёртого августа, российский блогер, публицист и автор переводов зарубежных фильмов выложил в своём Telegram-канале скриншот с сообщением о том, что его канал Dmitry Puchkov нарушил правила сообщества YouTube и был удалён по результатам проверки. Канал имел трёхмиллионную аудиторию. На нём выходили рассуждения Пучкова и его гостей на тему истории и происходящего в мире, рубрика «Опергеймер», в которой освещались новости игровой и технологической индустрии, а также новостное шоу Goblin News с авторской точкой зрения на политические события.

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Сам Пучков не комментировал ситуацию, ограничившись репостом публикаций с мнениями белорусского пропагандиста Григория Азарёнка и главы МИД РФ Марии Захаровой. Гоблин создал YouTube-канал около 15 лет назад. За это время суммарное количество просмотров перевалило за миллиард. В 2018 году канал Dmitry Puchkov отпраздновал отметку в миллион подписчиков и получил золотую кнопку YouTube. В своих видео он разделял позицию российских властей и положительно высказывался об СССР и Сталине.