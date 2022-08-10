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YouTube тестирует новый дизайн окошка управления плеером в стиле Android 13
Приложение постепенно переходит на соответствующий новым рекомендациям дизайн.
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В бета-версии приложения YouTube, которая имеет индекс 17.32.32 и целевой API 33 (Android 13), пользователи заметили обновлённый вид элементов управления плеером, находящихся в шторке. Об этом пишет ресурс 9to5Google. Напомним, это окошко отображается при фоновом произведении видео, которое доступно владельцам Premium-подписки либо пользователям модифицированных версий YouTube.

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Теперь там вместо сплошного цвета, как в Android 12, отображается обложка просматриваемого видео. Внешний вид и положение самих кнопок также изменились в соответствии с новым языком дизайна: теперь для «Паузы» выделена отдельная закрашенная кнопка — что интересно, она не круглая, как в новой версии Spotify, а скруглённая квадратная.

Движение дизайна Material You в сторону максимального упрощения даёт о себе знать. Так, из окошка исчез «крестик», позволявший закрыть видео. А кнопка переключения на предыдущий ролик переехала на место перед шкалой с ползунком и «научилась» исчезать в случае, если видео проигрывается не из плейлиста.

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До этого такой редизайн получили приложения Spotify и YouTube Music.

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#android #youtube #android 13
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