Apple решила постепенно отстраниться от Китая из-за геополитических рисков.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Надёжный инсайдер и аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), специализирующийся на компании Apple, написал в своём твиттере, что компания из Купертино намерена наладить выпуск смартфонов семейства iPhone 14 не только в Поднебесной, но и в Индии. Решение продиктовано геополитической ситуацией в регионе, отмечает Куо. Напомним, Foxconn, сотрудничающая с Apple в сборке устройств в КНР, также располагает производственными мощностями на юге Индии.

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В 2020 году СМИ сообщали, что некоторые партии iPhone 11 выпускаются на индийском заводе. Теперь же речь идёт о полноценном одновременном производстве. Естественно, объёмы производства в Индии ожидаемо будут ниже за счёт менее развитой инфраструктуры предприятия. Но такой шаг станет «важной вехой» в сокращении зависимости Apple от Поднебесной.

Настороженность крупных компаний явно вызвана обстановкой вокруг Тайваня, который недавно посетила Нэнси Пелоси, занимающая должность спикера Палаты представителей США. Визит прошёл в рамках её азиатского турне. Однако посещение американкой Тайваня до последнего не анонсировалось из-за угроз Китая «принять жёсткие меры».

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Презентация iPhone 14 состоится осенью.