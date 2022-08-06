Инсайдер предположил, что он может получить дизайн, похожий на OPPO Find N

Сетевой информатор под псевдонимом Digital Chat Station, опираясь на свою информацию, сообщил, что грядущий складной смартфон Google может выглядеть как OPPO Find N. Это означает, что на лицевой стороне устройства не будет фронтальной камеры. Предполагается, что она будет вмонтирована в дополнительный экран, который расположен на тыльной стороне. В пользу такой гипотезы свидетельствует находка, сделанная порталом 9to5Google. В результате декомпиляции установочного файла приложения Google Camera версии 8.6 журналисты издания обнаружили этот значок. Он явно предлагает развернуть устройство, чтобы сделать селфи. О том, что Google планирует оснастить свой первый складной смартфон внешним экраном, стало известно ещё в мае. По слухам, диагональ дополнительного дисплея составит 5,8, а основного — 7,6 дюйма (по аналогии с Samsung Galaxy Fold4). Что касается железа, гаджету приписывают фирменный чипсет Google Tensor, а в качестве модуля основной камеры, вероятно, будет использован датчик Sony IMX363.

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Когда выйдет складной Pixel, неизвестно.