Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
in2wr1st За пост начислено вознаграждение
Складной Pixel может выйти без фронтальной камеры
Инсайдер предположил, что он может получить дизайн, похожий на OPPO Find N
анонсы и реклама
В 3 раза упала цена 3070 Gigabyte
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

Сетевой информатор под псевдонимом Digital Chat Station, опираясь на свою информацию, сообщил, что грядущий складной смартфон Google может выглядеть как OPPO Find N. Это означает, что на лицевой стороне устройства не будет фронтальной камеры. Предполагается, что она будет вмонтирована в дополнительный экран, который расположен на тыльной стороне. В пользу такой гипотезы свидетельствует находка, сделанная порталом 9to5Google.В результате декомпиляции установочного файла приложения Google Camera версии 8.6 журналисты издания обнаружили этот значок. Он явно предлагает развернуть устройство, чтобы сделать селфи. О том, что Google планирует оснастить свой первый складной смартфон внешним экраном, стало известно ещё в мае. По слухам, диагональ дополнительного дисплея составит 5,8, а основного — 7,6 дюйма (по аналогии с Samsung Galaxy Fold4). Что касается железа, гаджету приписывают фирменный чипсет Google Tensor, а в качестве модуля основной камеры, вероятно, будет использован датчик Sony IMX363.

реклама

Когда выйдет складной Pixel, неизвестно.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#google #pixel #складной смартфон
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Google вернула в Play Store информацию о разрешениях для приложений
Последняя версия Google Chrome содержит 27 исправлений безопасности
Google в будущем может представить смартфоны с керамическими корпусами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хакеры взломали крупнейшего производителя ракет и ЗРК в Европе, похищены секретные данные
12
Российская сеть магазинов DNS продает комплектующие для ПК в Казахстане дешевле, чем в родной стране
91
Майнер из Техаса заработал за июль 439 Биткоинов на $9.5 млн даже не включая свою ферму
4
Последствия пожара на складе магазина Ozon - уничтожен весь товар и здание, убытки около 10 млрд руб
14
Россия создала и передала войскам снайперскую винтовку "Сталинград", способную остановить даже танк
19
GeForce RTX 4080 выглядят разочаровывающе – урезанный GPU, шина 256 бит, 48 Мб кэш-памяти и 420 Вт
6
Испанские ученые разработали пленку, с помощью которой можно определить содержание нитритов в мясе
+
Какую видеокарту купить для легендарного Ведьмака – 5 игровых моделей для культовой The Witcher 3
6
NIU SQi — электровелосипед, очень похожий на мотоцикл, с максимальной скоростью 25 км/ч
4
Dying Light 2 уже на торрентах – какую видеокарту купить для одной из самых лучших игр 2022 года
26
Инсайдеры назвали цены и технические характеристики видеокарт NVIDIA и AMD следующего поколения
5
Дмитрий Медведев пообещал отомстить за удаление канала Гоблина на YouTube
106
Radeon RX 5700 XT с Авито за 25 000р vs новая GeForce RTX 3060 за 50 000р – что выгоднее купить
7
Известный блогер запустил Stray в разрешении 16К – сколько fps удалось выжать из GeForce RTX 3080 Ti
3
Moore's Law is Dead раскрыл свежие данные о видеокартах RTX 4000, RX 7000 и Intel Arc
3
YouTube удалил канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова
74
6 лучших видеокарт августа по соотношению цена/fps в магазинах РФ для игр в разрешении 1080р-4К
6
Новое поле боя в Battlefield 2042 появится в сентябре со стартом второго сезона
5
Обновлённые данные о характеристиках и быстродействии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40
6
Создатели Dead by Daylight желали добавить Леди Димитреску в новой главе
+

Популярные статьи

Причины, по которым не стоит хранить важную информацию на SSD, флеш-накопителях и картах памяти
150
Пожизненная лицензия для Windows 10 Pro доступна за $16,41 на распродаже
37
Модификация китайской 2U башни под турбину для MicroATX системы
27
Как Intel замедлила технологический прогресс TSMC – почему конкуренты так и не стали партнёрами
36
Не грози мировому гегемону или чем грозит битва двух крупнейших экономик мира
17

Сейчас обсуждают

felsher 03
19:18
Действительно не пропорциональный рост!))
Инсайдеры назвали цены и технические характеристики видеокарт NVIDIA и AMD следующего поколения
Александр Александров
19:18
Китайцы братушки спасут нас
Не грози мировому гегемону или чем грозит битва двух крупнейших экономик мира
Сергей Андросов
19:16
Какому ещё вождю? Иди премию Дарвина получи, синдромо даунито хромосом
Буксующее импортозамещение в Китае вызвало рост количества уголовных дел с участием чиновников
Дмитрий Малинин
19:15
Полностью терять конкуренцию нельзя, уверяю АМД если подавит рынок будет также вести себя как и Интел!
AMD Ryzen 9 7900X имеет почти на 50% большую пропускную способность кэш-памяти, чем у Intel Core 12
V.L.A.D.L.E.N
19:13
Ыыы, ты обиделся ))
Компания, производящая Ладу Веста, сокращает свой штат на 90%
Человек_321
19:12
Важную информацию издревле хранили на бумаге, глиняных табличках, золотых пластинах..... Выбирайте на свой вкус - самые надёжные носители, ну кроме золотых пластин, их умыкнут при первой же возможност...
Причины, по которым не стоит хранить важную информацию на SSD, флеш-накопителях и картах памяти
Дмитрий Малинин
19:12
Шедевральная серия! Играл во все части и последняя тоже очень понравилась!
Инсайдеры: по Deus Ex может выйти новый амбициозный проект, но произойдёт это крайне нескоро
Вадим Андриевский
19:11
А как же ссд самсунговские вроле u2 с конденсатором ?
Причины, по которым не стоит хранить важную информацию на SSD, флеш-накопителях и картах памяти
Егор Голов
19:10
Любое приближение конфликта, для "союзника США", это активный закуп его оружия. А любая война- это крупные деньги.
Не грози мировому гегемону или чем грозит битва двух крупнейших экономик мира
Егор Голов
19:08
Валюта остается ценной , ровно до тех пор, пока её ценной считает действующие игроки. С учетом что всякие Тайвани и продвинутый запад, ценят доллар, маловероятно что от него откажутся в ближайшее врем...
Не грози мировому гегемону или чем грозит битва двух крупнейших экономик мира
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем