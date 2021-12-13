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OPPO Find N получит два экрана, камеры на 50 МП и 32 МП, большой аккумулятор и Snapdragon 888
Презентация состоится 15 декабря.
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Китайская компания OPPO год назад представила растягивающий смартфон, но на рынок он так и не вышел. Зато уже через два дня производитель выпустит свою первую флагманскую модель, оборудованную сгибаемым дисплеем. Он будет называться OPPO Find N.

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Грядущая новинка получит сразу две панели, обе на органических светодиодах. Сгибаться будет главная. Её диагональ составит 7,1 дюйма, а разрешение – 1792 x 1920 точек, а частота развёртки – 120 Гц. Второй экран останется без поддержки повышенной частоты обновления изображения, разрешение уменьшится до 1972 x 988 точек, а диагональ – до 5,39 дюйма.

Кремниевым сердцем OPPO Find N станет однокристальная система Snapdragon 888, выполненная по нормам 5-нанометровой технологии. Мобильный процессор будет трудиться в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Вместимость постоянного запоминающего устройства составит 512 ГБ в топовой комплектации.

Подсистема питания в смартфоне будет представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мА*ч. Мощность быстрой зарядки по проводу составит 65 Вт. Также ожидается беспроводная подзарядка на 15 Вт. Довольно скромно.

В основной камере OPPO Find N мы увидим три модуля. Разрешение главного составит 50 МП. Он будет построен на базе датчика изображения Sony IMX766. В ультра-широкоугольной камере будет установлен сенсор на 16 МП, а для телеобъектива оставят 13-мегапиксельную матрицу. Разрешение камеры для селфи составит 32 МП.

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Стоимость смартфона пока что не уточняется. Ходят слухи, что OPPO Find N обойдётся примерно в 2 000 долларов. В продажу модель поступит с предустановленной прошивкой ColorOS 12 на базе операционной системы Android 12. При этом пока что нет информации о том, как именно китайская компания модифицирует программное обеспечение под большой дисплей. Модель будет анонсирована уже 15 декабря 2021 года. Смартфон будет продаваться как в Китае, так и в Европе.

#oppo
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