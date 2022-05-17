"Мы не планируем закрытие YouTube, вот так я могу сказать", - приводит слова главы Минцифры Шадаева Интерфакс.

Глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев в рамках просветительского форума «Новые горизонты» заявил, что власти не планируют блокировку YouTube. При этом министр отметил, что ограничительные меры будут приняты, если руководство принадлежащей Google платформы «перейдёт грань».

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«Мы не планируем закрытие YouTube, вот так я могу сказать. Прежде всего, действительно, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают», — приводит слова Шадаева «Интерфакс».

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Россияне ожидают блокировки с марта, когда видеохостинг начал распространять ограничения на аккаунты прогосударственных СМИ. Около недели назад YouTube начал блокировать каналы депутатов Госдумы, что также стало поводом для разговоров о его скорой блокировке.