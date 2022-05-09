Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
in2wr1st За пост начислено вознаграждение
Фото: Motorola Razr 2022 будет кардинально отличаться от предшественников
Инженеры Motorola явно вдохновлялись складным Samsung, работая над своей третьей «раскладушкой».
анонсы и реклама
RTX 3060 Gigаbyte Gaming дешевле 70тр
3060 ASUS Dual дешевле 70 тр в Ситилинке
-30% на i7 12700Kf - смотри цену
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
-20% на i7 12700K - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400

Хорошо зарекомендовавший себя информатор Эван Бласс (Evan Blass) совместно с индийским ресурсом 91mobiles опубликовал изображения нового складного смартфона Motorola. Если они достоверны, устройство под кодовым названием «maven» будет гораздо больше напоминать Galaxy Z Flip3, нежели прошлые модели линейки Razr. 

реклама

Так, представитель нового поколения избавится от подбородка и чёлки (перейдя к отверстию в экране), получит более скошенные края и двойную основную камеру, а сканер отпечатков пальцев переедет с задней панели в кнопку питания. Что касается аппаратной части, первоначально предполагалось, что Motorola выпустит две версии Razr 3: первую на базе SoC Snapdragon 8 Gen 1, а вторую - с ещё не вышедшей Plus-версией чипсета. Однако из-за проблем с поставками от такой стратегии пришлось отказаться.

Серьёзный апдейт претерпят камеры - передняя будет представлена 32-мегапиксельным сенсором, а основную 50-мегапиксельную дополнит 13-мегапиксельный ширик с автофокусом для макросъёмки. В качестве дисплея будет использована AMOLED-матрица с частотой обновления 120 герц.

анонсы и реклама
3060 ASUS Dual дешевле 70 тр в Ситилинке
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 131 000р
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-20% на i3 12100 в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-20% на 12700F в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Согласно 91mobiles, новый Razr будет представлен в конце июля - начале августа. Модель получит два варианта расцветки корпуса: «спокойный синий» (Tranquil Blue) и «кварцевый чёрный» (Quartz Black). В продажу должны поступить две конфигурации с памятью 8/128 ГБ и 12/256 ГБ.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#motorola #razr #motorola razr
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Представлен смартфон Motorola Moto E32 стоимостью около 150 евро
В Европе представлен смартфон Moto E32 с экраном 90 Гц на чипе Unisoc T606
Первый в мире смартфон с камерой на 200 мегапикселей может выйти уже через несколько дней
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На фоне обвала криптовалют майнеры начали избавляться от полученных за последние 3 месяца Биткоинов
8
Российские геймеры массово скупают игровые видеокарты на фоне падения цен до минимумов 2021 года
48
Nike выпустила кроссовки, разбирающиеся на три части
8
Илон Маск убеждён, что руководители должны обладать отличными компетенциями в предметных областях
4
В 2022г электроника, бытовая техника, смартфоны и ПК на российском рынке подорожают до 40% – Forbes
45
Курс Биткоина может обвалиться ниже 30 000 долларов на фоне роста инфляции в США – РБК
82
Стратегия в реальном времени Line War вышла на ПК в Steam
5
Сравнение стоимости за fps показало лидерство RTX 3070 и 3060 Ti
6
К концу торгов 6 мая доллар закрепился на отметке в 69 рублей
48
Майнинг на видеокартах NVIDIA становится прибыльнее – хакеры окончательно взломали защиту LHR
39
Galaxy Z Fold 4 и Flip 4 должны получить процессор Snapdragon 8 Gen 1 Plus
2
Джен Псаки: Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая – в День Победы
181
Параллельный импорт приведёт к росту цен на технику на 50% и отсутствию гарантии
165
В Epic Games Store добавили функцию фильтрации игровой библиотеки
1
Самая быстрая видеокарта мая 2022г за 45 000р – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3050 в тесте WG
5
Руководство NVIDIA признало факты манипуляции данными по продажам видеокарт майнерам
5
Серверы Dark Souls неактивны уже более 100 дней
3
Gotham Knights может получить поддержку четырех игроков в кооперативе
+
Илон Маск рассчитывает увеличить выручку Twitter в пять раз за семь лет
5
Эксперты не рекомендует покупать Radeon RX 6400 для старых ПК с PCIe 3.0 – до -79% fps в тесте TPUp
18

Популярные статьи

Почему радиолампы, изобретенные в 1904 году, все еще выпускаются и в чем они превосходят транзисторы
116
5 клонов GTA, о которых мало кто знает
5
Две сборки ПК 2022 года из б/у комплектующих за 40 и 50 тысяч рублей - играем в любые проекты, но не на ультра
40
Главные игры мая 2022 года
19
Batman 2022 или как поставить крест на франшизе
1

Сейчас обсуждают

Serge Gers
06:18
На самом деле статья об импортозамнещении. Следующая - про лапти.
Почему радиолампы, изобретенные в 1904 году, все еще выпускаются и в чем они превосходят транзисторы
Johan_888
06:17
Про неубиваемость сомневаться не приходится, у самого AGM A9 JBL, проверено на личном опыте, но 700 долларов за QS480 ни в какие ворота не лезет.
Представлен защищенный смартфон AGM Glory G1S
Патрон П
05:46
Одна есть на 10 гб
7 мая разработчикам софта для майнинга удалось полностью обойти ограничитель LHR
[Zero]
05:46
Фильм не смотрел еще, на днях собираюсь. Думаю, про складывание парашюта претензия не в тему. Уэйн же миллиардер - он может использовать одноразовые и отстегивать их после приземления. Или какой-то де...
Batman 2022 или как поставить крест на франшизе
Патрон П
05:35
Отдал Донбасс России? А воды почему нет в Донецке с момента спецоперации? А видеокарты почему с наценкой +50 тысяч в Стилсмарт-ДНР относительно цены в Ситилинке? ДНР это точно Россия?
Цены на бюджетные видеокарты в РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит 31 000р
Batareykin
05:20
Мяу, а хуле! Мяууууу...
Создатели PUBG MOBILE доставили 20 тонн гречки приютам для бездомных животных в России
Роман Кругляков
05:16
У меня старушка 390, и 128 бит напрягают.. Чисто подсознательно)
Leadtek выпустила видеокарту GeForce RTX 3050 с несвойственным для таких карт вентилятором
Tyrannos
05:10
3060ti это как 2080 ti по производительности, разница 2-3 фпс.
Самая быстрая видеокарта мая 2022г за 45 000р – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3050 в тесте WG
Амфросий Импифанов
04:53
Ага, готовят защиту до последнего тайваньца? :)
NYT сообщила, что американские военные советники приступили к наращиванию обороны Тайваня
Дмитрий Болдырь
04:51
Автор, вы конечно меня извините, но что за чушь по поводу rtx 3060? Типо она 2к не вывезет? Пойду значит скажу своей 1050ti что она мощнее 3060, раз 2к вывозит)
Видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6600 скинула 20%, а GeForce RTX 3060 – 12 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем