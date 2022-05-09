Инженеры Motorola явно вдохновлялись складным Samsung, работая над своей третьей «раскладушкой».

Хорошо зарекомендовавший себя информатор Эван Бласс (Evan Blass) совместно с индийским ресурсом 91mobiles опубликовал изображения нового складного смартфона Motorola. Если они достоверны, устройство под кодовым названием «maven» будет гораздо больше напоминать Galaxy Z Flip3, нежели прошлые модели линейки Razr.

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Так, представитель нового поколения избавится от подбородка и чёлки (перейдя к отверстию в экране), получит более скошенные края и двойную основную камеру, а сканер отпечатков пальцев переедет с задней панели в кнопку питания. Что касается аппаратной части, первоначально предполагалось, что Motorola выпустит две версии Razr 3: первую на базе SoC Snapdragon 8 Gen 1, а вторую - с ещё не вышедшей Plus-версией чипсета. Однако из-за проблем с поставками от такой стратегии пришлось отказаться.

Серьёзный апдейт претерпят камеры - передняя будет представлена 32-мегапиксельным сенсором, а основную 50-мегапиксельную дополнит 13-мегапиксельный ширик с автофокусом для макросъёмки. В качестве дисплея будет использована AMOLED-матрица с частотой обновления 120 герц.

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Согласно 91mobiles, новый Razr будет представлен в конце июля - начале августа. Модель получит два варианта расцветки корпуса: «спокойный синий» (Tranquil Blue) и «кварцевый чёрный» (Quartz Black). В продажу должны поступить две конфигурации с памятью 8/128 ГБ и 12/256 ГБ.