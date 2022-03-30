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Windows 10 21H2 стала самой популярной версией ОС в марте, а доля Windows 11 прекратила расти
Новый отчёт AdDuplex показал буквальное прекращение темпов перехода на Windows 11
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AdDuplex — сеть перекрёстного продвижения приложений в магазине Microsoft Store — опубликовала статистику использования версий ОС Windows в марте. Данные были получены 29 марта от 5 тыс. приложений, использующих AdDuplex SDK v.2 или выше. Выборка состояла из 60 тыс. компьютеров.

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В этом месяце лидирующую позицию занял ноябрьский апдейт «десятки» 21H2, который установлен у 28,5 % пользователей магазина приложений. Одновременно с этим популярность 21H1, лидера прошлого месяца, снизилась до 26,5 %. Тем временем доля новейшей Windows 11 выросла лишь на 0,1 % по сравнению с февралём — до 19,4 %. Значительная часть пользователей перешла на версию 21H2 со сборок 20H2, что объясняется прекращением поддержки последних в мае.

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Также AdDuplex представила график за последние несколько лет, который показывает устойчивую тенденцию перехода пользователей на новые версии ОС по мере их выхода, даже несмотря на стагнирующие показатели Windows 11.

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#windows 10 #windows #windows 11
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