Седан получил обширную переработку внешнего вида и улучшения мощности.

Кузов автомобиля теперь выполнен из углеродного волокна. Также установлены легкие 22 дюймовые кованые диски с многоспицевым дизайном. Подключаемая гибридная силовая установка подверглась доработке благодаря чему общая мощность увеличилась до 838 л.с. и 1150 Нм крутящего момента. Это на 121 л.с. и 150 Нм больше чем у стандартной версии. Основные изменения коснулись 4,4 литрового V8 с двойным турбонаддувом. Электродвигатель остался без модификаций.





Во внешнем оформлении был переработан капот — добавили вентиляционные отверстия из углеродного волокна. Передний бампер получил более агрессивный сплиттер и воздухозаборники из карбона.

Сбоку появились новые боковые юбки, корпуса зеркал и декоративные жабры. Всё выполнено в едином карбоновом стиле. Кроме того, Mansory добавила фирменные щитки на передние крылья визуально отсылающие к дизайну Ferrari.

Задняя часть автомобиля также претерпела значительные изменения. Установлен массивный диффузор, три централизованные выхлопные трубы и два спойлера на крыше и на крышке багажника. Углеродное волокно также использовано для отделки отражателей.

В салоне Mansory традиционно придерживается собственного стиля. Черно-оранжевая кожаная обивка, фирменные коврики и спортивные накладки на педали.

Несмотря на попытки снизить массу за счёт использования новых дисков и карбоновых элементов, ощутимого изменения в снаряжённой массе ожидать не стоит. Тем не менее, визуальный эффект и спортивный имидж заметны.

Информация об изменениях в подвеске или шасси пока не раскрыта. Однако производитель намекнул на будущие доработки.