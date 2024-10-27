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QRT
Brabus представила Rocket GTS
Brabus Rocket GTS: новый уровень мощи и стиля


Немецкое тюнинг-ателье Brabus, известное своими экстремальными доработками премиальных автомобилей, представило одну из самых амбициозных моделей — Brabus Rocket GTS. Созданный на базе Mercedes-AMG SL, этот автомобиль объединяет в себе яркий стиль «shooting brake» и высокую производительность, делая его идеальным выбором для тех, кто ищет мощь и практичность в спортивном автомобиле.С первого взгляда Brabus Rocket GTS привлекает внимание уникальным дизайном. Компания взяла за основу Mercedes-AMG SL и полностью переработала его заднюю часть, создав модель в стиле «shooting brake» . Этот кузовной тип, редко встречающийся в современных спортивных автомобилях, добавляет Rocket GTS практичности, сохраняя при этом динамичные черты и агрессивный облик. Автомобиль получил карбоновые элементы и аэродинамический обвес, которые подчеркивают его спортивный дух.Под капотом Rocket GTS установлен гибридный силовой агрегат, основанный на 4,0-литровом двигателе V8 с двумя турбинами, который выдает внушительные 1000 л.с. Благодаря этому двигатель способен разогнать автомобиль до 100 км/ч всего за 2,9. Такая мощность достигнута при помощи модернизации системы впуска, выпускной системы и перепрограммированию блока управления двигателем. Brabus также позаботился о том, чтобы автомобиль соответствовал экологическим стандартам, внедрив гибридные технологии.Интерьер Rocket GTS также не оставляет сомнений в премиальности автомобиля. Внутреннее пространство обшито высококачественной кожей, карбоновыми вставками и украшено эксклюзивными акцентами от Brabus. Автомобиль получил спортивные сиденья с отличной боковой поддержкой и множеством настроек, что позволяет адаптировать их под любые предпочтения водителя. Изменения включают в себя продвинутую мультимедийную систему с возможностью интеграции смартфонов, аудиосистему премиум-класса и множество вспомогательных функций, улучшающих комфорт. Brabus Rocket GTS  сочетает в себе эксклюзивный дизайн, производительность суперкара и практичность. Его ориентировочная стоимость начинается от 300 000 фунтов стерлингов, модель будет выпущена ограниченным тиражом.

##новости ##россия
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