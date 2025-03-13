Netflix представил трейлер анимационного сериала Devil May Cry, основанного на популярной игровой серии. Премьера состоится 3 апреля 2025 года.

Сервис Netflix представил поклонникам вселенной Devil May Cry долгожданный дебютный трейлер анимационного сериала, основанного на культовой серии игр от Capcom. Зрители смогут увидеть новую интерпретацию истории Данте, охотника на демонов, уже 3 апреля 2025 года.

Сюжет сериала сосредоточится на приключениях Данте, профессионального истребителя нечисти, который одержим местью за гибель своей семьи. Однако в ходе своего путешествия Данте узнаёт, что на его плечах лежит гораздо большая ответственность, чем просто личная месть. Ему предстоит сыграть ключевую роль в судьбе двух миров — мира людей и мира демонов. Первый сезон анимационного сериала Devil May Cry будет состоять из восьми эпизодов. Режиссёром проекта выступил Ади Шанкар, известный своим успешным опытом адаптации видеоигр в анимационный формат, в частности, работой над популярным сериалом «Кастлвания».

Стоит отметить, что это не первая попытка экранизации Devil May Cry. В 2007 году уже выходил анимационный сериал «Демон против демонов». Однако новый проект от Netflix обещает подарить фанатам свежий взгляд на вселенную Данте, используя современные анимационные технологии и оригинальный сюжет.