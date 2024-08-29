Первая беспилотная "Ласточка" вышла на Московское центральное кольцо, но есть нюансы.

Появилась информация от РЖД, что на МЦК вышла в рейс первая беспилотная "Ласточка". Электропоезд оснащен передовой беспилотной системой 3-го уровня. Третий уровень управления означает, что электропоезд полностью автоматизирован и не требует контроля со стороны машиниста. Но на данный момент, для контроля и обкатки системы в кабине электропоезда будет находиться машинист. Он будет контролировать все системы поезда, а также моменты погрузки пассажиров.

До конца года в планах РЖД оснастить свои электропоезда системами 4 уровня, которые не будут требовать нахождения в кабине дублирующего машиниста. Машинное зрение будет полностью контролировать моменты движения по линии, а также вход пассажиров и остановку на станциях.

РЖД разработаны 4 уровня автоматизации своих электропоездов. На первом уровне за все отвечает машинист, который следит за системами управления и состоянием поезда в целом. На втором уровне в работу подключается ИИ, который частично заменяет работу машиниста. На третьем уровне машинное зрение полностью выполняет все функции машиниста, но человек должен присутствовать в кабине только для контроля. И в случае ошибок берет управление на себя. На четвертом уровне человек не требуется в кабине, а все управление производит ИИ.