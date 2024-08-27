В каршеринге появятся переработанные классические "Волги", которые выпускались в 80-х годах.

В сорвеменный каршеринг придут "доисторические Волги" в модифицированных версиях. Появилась информация, что каршеринговый сервис в скором времени сможет предложить для опытных автолюбителей модицифицированную классику ГАЗ-24 и ГАЗ-3102 в автоматическими коробками.

PR-директор каршеринга «Ситидрайв» рассказал, что автомобили появятся в автопарке уже осенью этого года. Автомобили значительно переработаны и получили автоматические коробки передач и двигатели от автомобилей Toyota. На данный момент точных характеристик не известно, но арендовать автомобиль обычным автолюбителям не получится. Так как автомобили довольно мощные и имеют задний привод, то потребуется подтверждение квалификации и прохождение дополнительного инструктажа, перед поездкой. Автомобили могут появиться, как в долгосрочном прокате, так и классическом варианте аренды.

Напомню, что ранее автомобили ГАЗ-24 комплектовались двигателем с рабочим объемом до 2,5 литров и мощностью не более 100 л.с., а ГАЗ-3102 при аналогичном объеме мог развивать мощность уже до 152 л.с.