АвтоВАЗ оповестил о начале производства Lada Vesta NG со всеми возможными опциями, которые ранее уже устанавливались на автомобиль, но пропали с введением санкций.

На АвтоВАЗе после непродолжительного простоя началось производство автомобилей Lada Vesta NG с ESC и опциями, которые ранее были недоступны для покупателей. Теперь автолюбителям станут доступны автомобили с различными опциями, такими как ESC, боковые подушки безопасности, датчики дождя и света.

На данный момент возвращение новых и старых опций стало доступно после начала собственного производства необходимых электронных компонентов. ESC стали выпускать в России. Напомню, что ESC объединяет сразу несколько полезных для автолюбителя функций. А это, антипробуксовочная система, антизанос, антиблокировочная система при торможении и даже автоматическое включение "аварийки" при резком торможении. ESC включается автоматически при разгоне до 57 км в час, но ее можно выключить специальной кнопкой.

Теперь автолюбителям станут доступны автомобили с обогревом сидений в 3 положениях, дополнительные подушки безопасности, аудиосистема с камерой заднего вида, складывание зеркал, датчики света и дождя. В интерьере появится задний подлокотник, а передние стеклоподъемники получат функцию автоматического закрывания.

А еще в базовой комплектации можно будет получить литые 16 дюймовые диски с двухцветной раскраской. В базовых комплектациях будут доступны передние парктроники, контроль слепых зон с индикацией на боковых зеркалах. Светодиодная оптика в передней и задней части автомобиля, в том числе и противотуманные фары, которые смогут подсвечивать во время поворота руля.

Но самое главное для российского климата, вернулись форсунки с подогревом.

Сколько будут стоить такие Lada Vesta NG пока не сообщается.