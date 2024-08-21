"ЯндексМаркет" вводит сервисный сбор в отдельных регионах для каждого покупателя на площадке. Теперь за каждый полученный заказ придется дополнительно заплатить 20 рублей.

"ЯндексМаркет" пошел по стопам других маркетплейсов и вводит сервисный сбор за каждый оформленный и полученный товар. Причем списание 20 рублей будет организовано независимо от способов доставки. Это может быть курьерская доставка или через пункт выдачи заказов. Сообщается, что полученные средства будут направлены на расширение возможностей ИТ-структуры компании, увеличение штата новых сотрудников в профильных отделах, а также увеличение заработной платы.

Многие компании вводят сервисный сбор с заказов в процентном отношении, что при дорогом заказе может составлять кругленькую сумму. У "ЯМ" всего 20 рублей, но будет ли в дальнейшем подниматься эта сумма — не сообщается. Кроме того, представитель компании сообщил, что часть денежных средств будет направлена на развитие маркетплейса, увеличение количества серверов, а также аренду сетевых хранилищ. Компания планирует обновить лицензионное программное обеспечение на своем оборудовании, докупить необходимое количество гаджетов для построения правильной линейки логистики и нанять новых программистов для создания уникальных ИТ-решений.

Первыми сервисный сбор почувствуют покупатели столицы страны, а также часть других городов-миллионников. В дальнейшем действие сервисного сбора расширят на другие области. Сервисный сбор будет начислен только в случае получения заказа покупателем.